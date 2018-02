María Teresa Campos, ingresada de urgencia por dolores estomacales

María Teresa Campos ha vuelto a ser hospitalizada, en esta ocasión por unos «fuertes dolores abdominales». «No hay un diagnóstico raro ni nada y en principio todo está bien. Sí es verdad que según han ido pasando las horas está menos tranquila porque los hospitales no le gustan a nadie. No hay de qué preocuparse», señaló Carmen Borrego en Sálvame, tranquilizando a los espectadores. Sus hijas Carmen Borrego y Terelu no se han separado de ella en ningún momento.