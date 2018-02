El próximo álbum de Shawn Mendes llegará "pronto"

Shawn Mendes está actualmente tomándose un descanso tras acabar su gira mundial el pasado mes de diciembre, pero eso no significa necesariamente que se esté durmiendo en los laureles.



De hecho, todo parece indicar que su próximo álbum ya está en camino. Lo ha dicho él mismo en Instagram, donde ha acompañado una imagen suya en una playa con la siguiente frase: "Album soon come".





Sin dar más detalles, esto ya es suficiente para que los fans del canadiense estallen de alegría.después del muy exitoso Illuminate (2016), que llegó al número 1 en Estados Unidos con singles tan potentes como Treat you better y There's nothing holdin' me back.