Nueva York demanda a la empresa de Weinstein

El fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha presentado una demanda contra The Weinstein Company y su matriz, The Weinstein Company Holdings (TWC), así como contra Harvey y Robert Weinstein, alegando que no protegieron a sus empleados del acoso sexual, la intimidación y discriminación por parte del entonces consejero delegado de la firma, Harvey Weinstein, y para que «cualquier potencial venta de la empresa garantice que las víctimas serán compensadas».