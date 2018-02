Lana Del Rey trabaja en un musical para Broadway

Lana Del Rey ha confirmado que está trabajando en un musical para Broadway. "Pensé en escribir un biopic sobre alguien que no fuera real. Después me pidieron que escribiera un musical, algo que ya he empezado. Sería paa Broadway", ha dicho la artista en declarciones a L'Officiel.

Aunque lógicamente por ahora no hay plazos concretos, Lana Del Rey ha anticipado que tendría que terminarlo en "dos o tres años". "Yo y (su colaborador) Rick (Nowels) estamos escribiendo algo, así que veremos", ha añadido.

Mientras tanto, Lana Del Rey sigue de gira por Estados Unidos, presentando las canciones de su más reciente disco, Lust for life, editado en 2017.