Demi Lovato actuará en Madrid y Barcelona

Demi Lovato anuncia este lunes su tour europeo, que tendrá parada en Barcelona y Madrid el próximo mes de junio. La gira, de 14 conciertos por las principales ciudades europeas, comenzará el 28 de mayo en Amberes (Bélgica) y terminará el 27 de junio en Bolonia (Italia).

Las citas con sus fans españoles serán, concretamente, el 21 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid, informa Live Nation en un comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo 15 de febrero a las 10 horas en la preventa exclusiva de livenation.es; o desde el 16 de febrero a las 10 horas en los puntos de venta habituales: livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster: FNAC, Carrefour, Viajes Halcón.

En julio de 2017, Demi publicó 'Sorry Not Sorry', primer single de su último álbum publicado hasta la fecha y que se situó en lo más alto de los charts mundiales, certificándose doble platino. El single ya lleva más de 500 millones de streamings y ha sido #1 en los charts virales. El vídeo de la canción ya ha superado los 290 millones de reproducciones y su sexto álbum de estudio, Tell Me You Love Me, debutó en el #1 de iTunes en 37 países.