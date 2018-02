Fallece Reg E. Cathey, actor de las series «House of Cards» y «The Wire»

Reg E. Cathey, ganador de un Emmy, y conocido por sus apariciones en las series The Wire y House of Cards murió, rodeado de amigos y familiares, en Nueva York a causa del cáncer de pulmón que padecía. Uno de los primeros en mostrar sus condolencias fue David Simon, periodista y productor de televisión. «Reg Cathey, 1958-2018. No solo es un actor excelente, sino uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en el set. Solo con ingenio, podría doblegar a cualquier hombre y dejarlo pensando. Reg, tu recuerdo es una gran bendición», escribió en Twitter. Otra de las reacciones más relevantes fue la de Beau Willimon, creador de House of Cards, quien también tuvo unas palabras en Twitter hacia el fallecido actor. «Reg Cathey era único. Lleno de fuerza vital, generosidad, humor, dignidad y una fuente de talento. Amado por todos los que tienen la suerte de conocerlo y trabajar con él. Lo extrañaremos mucho».