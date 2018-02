El efecto «Operación Triunfo»

La ilustradora benidormí Corintia13x (pseudónimo artístico con el que se le conoce) se despedía recientemente de la facultad de Bellas Artes de Altea en la que se ha formado con una perspectiva de futuro gris plomizo. Cariacontecida, pensativa sobre en qué sector moverse, optó por lo vocacional, por lo más cercano y sensitivo para ella: dibujar. Para ello, con el propósito de dar visibilidad a sus creaciones, fue seleccionando y subiendo algunas de sus obras a Instagram (y, entre ellas, los retratos de cantantes de su programa de televisión preferido, Operación Triunfo). Por entonces, encargos los justitos, aunque un día toma el móvil y este echa literalmente humo: multiplicó por miles sus seguidores y recibía miles de mensajes, notificaciones y trabajos que, por ahora, han colapsado su agenda para meses. ¿Y qué ocurrió? Aitana, segunda clasificada en Operación triunfo, y con más de medio millón de «followers» en Instagram, mostró el dibujó que le dedicó Corintia13x en la popular red. Un gesto, un par de pulsaciones al botón del móvil, que a la ilustradora de Benidorm le han cambiado la vida.

«Ha tenido un efecto increíble que me ha cambiado la vida, aunque esto sea entre comillas. Pero sí, la verdad, todo ha cambiado, porque he pasado de no tener apenas encargos en un mes a tener meses llenos. Y todos los días me piden más, bien ilustraciones o me piden retratos personalizados para ellos, y ahora mismo hasta junio estoy ocupada», comenta Corintia13x que, a raíz de este efecto Operación Triunfo, incrementó en 5.000 suscriptores de sopetón sus cifras, rebasando ahora los 13.000.

«Yo empecé a dibujar a los cantantes sin intención de nada, porque dibujo lo que más me gusta, que pueden ser actrices o otros ídolos del pop norteamericano. Dibujo lo que escucho, lo que me gusta, y eso hice con los cantantes de Operación Triunfo. Al principio se empezaron a fijar la comunidad de fans, a la gente que le gustaba mi trabajo, y después ya fueron los cantantes», apunta la ilustradora de Benidorm, que también ha contado con el respaldo de Ana Guerra (quinto puesto en Operación Triunfo, y 255.000 seguidores en Instagram) y de la ganadora Amaia, que han reconocido el talento de Corintia13x sobre el papel.

«Los dibujos que hago de ellos es por placer. Lo hago para los fans, y no vendo ni las versiones impresas de los dibujos ni hago camisetas ni nada por los derechos de imagen. Hay otra mucha gente que sí lo hace, pero no es mi caso. A mí, eso sí, me han ayudado de otra forma y estoy trabajando otros encargos y dibujos que me han pedido», matiza Corintia13x quien reivindica, por otro lado, la importancia de etiquetar y reconocer la obra de los artistas en internet y cualquier otra plataforma digital. «Es muy importante para nosotros que se nos reconozca y se nos mencionen. Si no es así, la repercusión del artista, que también el reconocimiento nuestro, no existe», recalca.

Respecto a la edición de Operación Triunfo, para la ilustradora de Benidorm ha sido un reencuentro con su infancia, en un año que especialmente le ha encandilado por los valores que fomentan los jóvenes, que son los de la superación y el trabajo.