Adán Aliaga hablará de su trabajo en la Sede de la UA

Continúan las III Jornadas Profesionales de Cine Español de la UA, con dos sesiones protagonizadas por el cineasta alicantino Adán Aliaga. Tras su paso por los Premios Goya el pasado sábado, nominado al mejor cortometraje documental por su trabajo "The Fourth Kindom", Aliaga impartirá una conferencia-coloquio el próximo viernes 9 de febrero a las 20.15 horas, en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). Mañana jueves 8 de febrero, a la misma hora, tendrá lugar la proyección previa a la charla coloquio del viernes, de la película "La Mujer del Eternauta" (2011).

Con dirección del profesor John Sanderson y tras gran éxito de participación en las dos ediciones anteriores, las III Jornadas profesionales del cine español están dedicadas este año a la dirección cinematográfica.



Adán Aliaga



Nace en Alicante el 3 de octubre de 1969. Realiza estudios audiovisuales en el Taller de imagen de la Universidad de Alicante. A Principios de los años 90 se desplaza a Barcelona para estudiar Dirección cinematográfica en el CECC. Paralelamente, cursa estudios en la Cátedra de cine de la Universidad de Valladolid, licenciándose en Historia y Estética de la Cinematografía.

A partir del año 1995 realiza sus primeros cortometrajes en 35mm donde destacan dos títulos: "No me jodas que tú no lo haces" y "Diana". Al mismo tiempo trabaja como meritorio en varias películas catalanas como "Cucarachas", "El porqué de las cosas" de Ventura Pons y "Sombras paralelas" de Gerardo Gormezano. A finales de los 90 vuelve a Alicante donde trabaja como realizador de publicidad y documentales para diferentes empresas de la zona. También desempeña la labor de dirección de Casting en el largometraje "Tiempos de azúcar" de J.Luis Iborra.

En abril de 2006 estrena su primera película como director, "La casa de mi abuela", con la que obtiene numerosos premios internacionales: premio al mejor documental, Jori Ivens del Festival de Amsterdam; premio especial de jurado en HotDoc; premio al mejor documental en Documenta Madrid; primer premio en el Festival internacional de Taiwán y la nominación al mejor documental de la Academia Europea de Cine. "Estigmas" es su segundo largometraje. Su trabajo "The Fourth Kindom" ha sido nominado a los Premios Goya 2018, en la categoría de mejor cortometraje documental. "The Fourth Kingdom" es el reino de los plásticos, un centro de reciclaje en Nueva York para inmigrantes y personas necesitadas donde el Sueño Americano todavía es posible (Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=0AkhyT2PndE)