Alicantinos con Bayona

Alicante estuvo representada el sábado en la gala de los Goya. Cuatro eran las películas con ADN alicantino las que optaban a llevarse el cabezón, pero solo Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas, cuyo storyboard ha supervisado el dibujante e ilustrador de San Miguel de Salinas Paco Sáez, logró hacerse con el galardón a mejor Película de Animación. Sin embargo, para todos los nominados de la terreta ha sido un éxito haber llegado tan lejos.

El aspense Arly Jones, nominado a mejor Cortometraje de Animación por Colores, junto a Sami Natsheh, aseguró que tanto él como su compañero estaban «reventados» después de una larga noche de fiesta que terminaron a las cinco de la mañana. «Le di dos besos a Bayona, no se en qué estado. Es muy majo. Le dijimos que queríamos hacer los créditos de su próxima película», cuenta entre risas.

Ilusionado, Jones asegura que estar nominado a los Goya «es una experiencia vital, algo que no se puede comprar con dinero» y que, además, viene muy bien para conseguir nuevos proyectos dentro del mundo del cine y para hacer promoción, lo que considera «el verdadero objetivo» de una nominación. «Nunca habíamos tenido una repercusión así porque hasta que no pasas por allí, la gente no te valora ni te reconoce», cuenta Arly Jones. «Todo han sido llamadas para invitarnos a un montón de saraos», añade.

Para Eugenio Mira, de Castalla, nominado por haber compuesto la banda sonora de Verónica, hubiera sido «raro» recoger el Goya, pues en ningún momento se sintió favorito. Sin embargo, Mira cuenta que si hubiera recogido el cabezón, se lo hubiera dedicado a su padre, que le acompañó a la gala y «se lo pasó pipa». El también director y actor cuenta como anécdota que cuando le nombraron en la lista de nominados, utilizaron su pseudónimo, «Chuky Namanera», en lugar de su nombre y que tuvo la tentación de presentarse a Carlos Saura pero que «como le llevaban de aquí para allá» al final se le escapó.

El sanvicentero Adán Aliaga (y el barcelonés Álex Lora), aunque partía como favorito en la categoría de mejor Cortometraje Documental con The Fourth Kingdom, tampoco pudo alzarse con el cabezón.

El único que sí tuvo un Goya entre sus manos fue Paco Sáez, aunque cuenta que rápidamente lo cogieron «los de Telecinco», productora de Tadeo Jones. «Yo me quedaré con una réplica», bromea. Sáez es un veterano en estos premios: ha acudido en siete ocasiones y en dos de ellas las películas en las que había trabajado (Planet 51 y Atrapa la bandera) consiguieron alzarse con el deseado galardón.