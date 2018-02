Rozalén: «Lo que estoy viviendo me parece un milagro»

Cantante. Disfruta de un momento especial, aunque reclama algo de calma tras el ritmo frenético de los últimos meses, con su disco Cuando el río suena.

Rozalén está de gira con su nuevo disco, el tercero, con un toque más intimista, pero con mucho sentimiento e historias propias. La cantante, que ha sido protagonista en la fase nacional de Eurovisión con su tema interpretado por Amaia, disfruta de un momento especial, aunque también reclama algo de calma al ritmo frenético que le ha tocado en los últimos meses.

¿Qué pasa Cuando el río suena ?



Que hablo de historias y asuntos familiares que tienen que ver mucho con la historia de este país.



¿Qué sonido ofrece en su nuevo disco?



Música sin prejuicios. Hay de todo, desde canciones superproducidos a otras muy naturales y bailables. Escucho mucha música desde niña y al componer me sale todo esto. La gente no va echar en falta nada.



Con su anterior disco se colocó en la lista de los más vendidos en la primera semana con temas como Vuelves, Será mejor o Berlín . ¿Cuáles son los que más le gustan de este nuevo trabajo?



No puedo decir mis favoritas, porque son todas mis hijas. Girasoles, que ha sido mi primer single del disco, ha tenido una gran repercusión y cuenta con un ritmo muy fuerte y bailable. También me ha sorprendido La Puerta Violeta, que tiene una parte contra la violencia machista, pero habla de cómo uno puede entrar en otra dimensión más amable y libre. Esa es de las que más está hablando la gente. Y la canción Justo me encanta, porque va dedicado a mi tío abuelo desaparecido en la guerra, y ha tenido mucha repercusión porque hacía mucho tiempo que no se hablaba de la memoria histórica en una canción. Me han llegado incluso a decir que he hecho el himno definitivo de la memoria histórico y eso me hace sentirme superorgullosa.



Ofrece en su tercer disco un carácter más intimista, en el que muestra sus experiencias, viajes, amores y desamores en sus letras. ¿Hacia dónde evoluciona su música?



En este disco he tocado temas muy delicados, pero desde las historias propias de mi familia y contadas desde mucho respeto. Este disco tiene un pelín más de optimismo, pero es cierto que se mantienen muchas historias reivindicativas, como la historia de Miguel, un joven vasco desterrado después del primer asesinato de ETA. Nada de eso está en los libros de historia, pero me parecía importante sacar a la luz esas historias.



¿Cómo son los conciertos?



Es un espectáculo largo, pero la gente dice que se pasa rápido. Canto las canciones del nuevo disco, bastantes de los anteriores, y alguna sorpresa habrá. La escenografía es única, estará mi intérprete de lenguaje de signos, y tendrán mucho protagonismo los músicos.



¿Qué le parece la canción que ha salido elegida para Eurovisión en vez de su tema Al Cantar ?



Pensaba sinceramente que iba a ser esa. La melodía me parece brutal y es preciosa. Y la pareja que la interpreta y el momento que tienen a lo Chenoa y Bisbal le encanta a todo el mundo. Mi tema era muy arriesgado. Me sorprendió que cogiesen una canción mía, porque era lo menos «eurovisivo» que se podía ver. Pero era lo que quería aportar. Me encantaría ver una canción así representando a nuestro país, como la que ganó el año pasado con Portugal. Hace mucho tiempo que no sigo Eurovisión, pero se presentaron más de 200 canciones de gente importante. Y yo participé para demostrarme a mí misma que no podía tener un discurso de no prejuicios y luego no creer en la televisión y estos productos.



Le molestó los arreglos que se hicieron en su tema para que los interpretase Amaia?



No me molestó, eso lo inventó un medio. Lo menos que me ha gustado de todo esto es el morbo y que se inventasen cosas que no dije. No me molestó la adaptación para que Amaia interpretase mi canción. Estoy encantada de la vida con esa niña.



En el programa de OT del pasado lunes alabó la fórmula para elegir la canción para el festival. ¿Se está recuperando otra vez la magia de Eurovisión y de la televisión musical en España?



Se está dando visibilidad a cantautores y eso es importante. Me han dejado cantar La Puerta Violeta en la televisión en hora de máxima visibilidad. Algo está cambiado en el panorama televisivo. Creo que se puede volver a recuperar los conciertos y la música en directo en televisión.



¿Qué sueños le quedan por cumplir?



Todo lo que estoy viviendo me parece un milagro, porque no confiaba ni en publicar mi primer disco. Siento que he tocado techo, y sin embargo al día siguiente vuelve a pasar algo más gordo. Estoy asombrada de la gente que estamos metiendo en esta gira llenando los teatros. Mi sueño es que esto no se pase y siga así mucho tiempo. Y también pienso en relajarme un poco, que no es plan de morirme joven. Para el futuro me gustaría hacer cosas de folclore y hacer colaboraciones con mucha gente.