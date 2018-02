Nominadas pero no taquilleras

Las cinco películas nominadas a Mejor Película en la 32 edición de los Goya han recaudado desde el día de su estreno más de 8,2 millones de euros, 10,6 millones menos que Perfectos Desconocidos, que lleva recaudado casi 18,9 millones. La cinta se estrenó el 1 de diciembre y no opta a ninguna nominación.

Verónica, La librería, Verano 1993, El autor y Handia sumaron además 1,3 millones de espectadores, según datos recogidos por Europa Press de Comscore.

La cinta con mayor recaudación que opta al máximo galardón del cine español es Verónica, que lleva un acumulado de más de 3,5 millones de euros. La película de terror dirigida por Paco Plaza, que también está nominado al cabezón, tiene un acumulado de 611.000 espectadores. Se estrenó el pasado 25 de agosto. Verónicacuenta con siete nominaciones.

En segundo lugar se encuentra la obra dirigida por Isabel Coixet, que acumula más de 2,4 millones de euros. Rodada en inglés, La librería sumó cerca de 389.000 espectadores desde que se estrenó en cines el 10 de noviembre. La obra cuenta con 12 nominaciones.

También sobrepasa el millón de euros la cinta catalana Verano 1993 de Carla Simón, con 1.045.000 euros. Desde que se estrenó en cines el 30 de junio, más de 164.000 espectadores han visto la película, que cuenta con ocho nominaciones en los Goya, incluyendo Mejor Película y Director Novel.

Por su parte, El autor recaudó cerca de 700.000 euros. Con nueve posibilidades de optar a un Goya –entre ellos su actor protagonista, Javier Gutiérrez–, esta película de Manuel Martín Cuenca, también nominado, fue vista por más de 114.000 espectadores desde el 17 de noviembre, fecha de su estreno.

Por último, más de 90.000 espectadores acudieron a una sala de cine para ver Handia, la película rodada en vasco de los directores Jon Garaño y Aitor Arregi. La cinta, que se estrenó el 20 de octubre, lleva un acumulado de más de 531.000 euros, y lidera en número de nominaciones en esta edición de los Goya, con 13.



«Tadeo Jones 2», líder

La cinta dirigida por Álex de la Iglesia, Perfectos Desconocidoslleva un acumulado de cerca de 18,9 millones de euros y casi tres millones de espectadores.

No obstante, esta comedia negra no es la película más taquillera de 2017. Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, con casi 18 millones (y más de 3,2 millones de espectadores), arrebata el puesto a la cinta de Álex de la Iglesia, porque no llegó a los 14,4 millones.

Sin embargo, ésta suma en 2018 cerca de 4,5 millones, lo que hace un acumulado superior (más de 18,8 millones) que la cinta de animación de Enrique Gato y David Alonso, que no llega a los 10.000 euros de recaudación este año. La película de Álex de la Iglesia no opta a ninguna candidatura en los Goya y llegó a los cines el 1 de diciembre, mientras que la secuela de Las aventuras de Tadeo Jones lleva en cartelera desde el 25 de agosto. Está nominada como Mejor Película de Animación.