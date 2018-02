Cineastas en capilla

Aliaga, Jones y Mira acuden a la gala por primera vez mientras que Natsheh y Sáez repiten.

Son cuatro las películas con ADN alicantino que aspiran a llevarse un Goya esta noche: The Fourth Kingdom, del sanvicentero Adán Aliaga y el barcelonés Àlex Lora, que opta a mejor Cortometraje Documental; Colores, de Arly Jones y Sami Natsheh, que compite en la categoría de Cortometraje de Animación; Verónica, cuya banda sonora ha compuesto el realizador y músico de Castalla Eugenio Mira; y Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas, cuyo storyboard ha supervisado el dibujante e ilustrador de San Miguel de Salinas Paco Sáez.

De estos, Sáez (el único cuya nominación es colectiva, no nominal) y Natsheh ya saben qué se siente cuando se escuchan las nominaciones: el primero ha acudido a la gala en siete ocasiones y dos de ellas las películas en las que trabajó se llevaron el cabezón ( Planet 51 y Atrapa la bandera) y el segundo estuvo nominado en 2009 con otro corto.

Jones y Natsheh se han comprado trajes para la ocasión y llevan en Madrid desde ayer para atender entrevistas. Hoy abandonarán su modesta pensión de baño compartido por el hotel Madrid Marriot de cuatro estrellas, donde se celebrará la gala, «y nos han dicho que hay un servicio de peluquería para los Goya, así que vamos a pedirlo», señala Jones, que reconoce que la espera hasta la gran noche va pesando: «Ya tengo ganas de que acabe, estoy deseando que todo este lío se materialice en algo», mientras que Natsheh, más relajado, se muestra dispuesto «a darlo todo. Es mi segunda vez pero lo vivo como si fuera la primera, ilusionado y sin expectativas. Vamos a disfrutarlo».

Junto a ellos estará también el productor de Colores, José Antonio Saura, y en el caso de que se lleven el premio, «no sabemos quién hablará pero nos acordaremos de dar las gracias a los estudiantes que han participado en el corto y al festival de Burguillos, que fue el primero que confió en nosotros»,

A Adán Aliaga y su socio en la productora Miguel Molina les despidieron ayer sus amigos –David Valero, entre ellos– en la estación de tren de Alicante con carteles de «No volváis sin el Goya». Aliaga se encontró anoche en Madrid con su compañero de dirección, Àlex Lora, al que no veía desde septiembre porque vive en Nueva York, y junto a ellos también estará la también productora Isa Feliu.

«Yo no me he arreglado nunca pero vamos de esmoquin porque nos piden etiqueta en la gala. Lo alquilamos, claro, si luego vemos que nos nominan más veces ya compraremos uno», bromea el cineasta, que rechaza que The Fourth Kingdom parta como favorito en su categoría: «Algún medio lo ha dado como favorito pero no creo que sea esa la realidad. Desde mi punto de vista, el favorito es Los desheredados, pero tampoco creo que haya uno claro», apunta, tras indicar que «lo importante es ir como nominado y disfrutar de este momento, que es la primera vez que nos pasa. Más que nerviosos estamos muy contentos y con ganas de desconectar y pasarlo bien».

Por extraño que parezca, Eugenio Mira (Castalla, 1977) también vive su primera nominación a los Goya. El polifacético director de cine (Grand Piano, Agnosia), actor (Red Lights), guionista y compositor, que ha trabajado con J. Bayona, Elijah Wood o Rodrigo Cortés, opta al Goya a la Música Original por Verónica.

«Eso de que ya es un premio estar nominado es verdad, no lo digo por decir, porque todo lo de Verónica está siendo muy especial –siete nominaciones y entre ellas, mejor película– y estoy muy ilusionado. Y las películas son tan buenas y tan diversas... No esperaba que los premios Goya fuera algo tan cercano», apunta Mira, que se considera «un intruso» al medirse con gente como Alberto Iglesias: «Es absurdo competir con él, entramos en el campo del humor –bromea–. Es una ironía del destino porque desde niño he querido dirigir pero me encanta todo del cine y me apasiona la parte artesanal. Soy músico antes que cineasta, de pequeño descubrí el lenguaje de la música, y me hace mucha ilusión estar aquí», señala, tras añadir que «para un niño que nació en un pueblo de Alicante soy muy afortunado y lo mejor es que mi padre va a venir conmigo a los Goya, que está que le va a dar un infarto. Es un apasionado del cine y se lo va a pasar pipa».

Para Sáez, académico desde 2010, esta será su octava gala «pero siempre te da una especial emoción que el trabajo que haces esté nominado. Es un privilegio», señala, tras indicar que este año, al contrario que otras veces, «la cosa está más reñida». Él (supervisor de storyboard y del equipo creativo senior de Tadeo Jones 2) que ha visto varias veces la película para comprobar la reacción del público, apunta que «el hecho de que sea la más taquillera de España ya es un premio tremendo».