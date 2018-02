El arte deconstruido de Xavi García

Xavi García pinta siempre con técnica mixta: comienza con collage, después acrílico, sigue con espray y óleo al final. Pinta, borra, pega, tacha, repinta. «Me gusta que la gente tenga curiosidad no solo por lo que ve, sino por cómo lo he hecho», apunta el artista quien «deconstruye el arte de forma absolutamente original», según señala José Luis Martínez Meseguer, comisario de la nueva exposición de Xavi García, Mayor 181, que toma el nombre de la calle donde se ubica su estudio y lugar de creación en Monóvar.

Mayor 181 se inaugura mañana a las 19 horas en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Mediterráneo de Elche, y en ella el artista reúne una veintena de obras realizadas en los últimos cinco años, con piezas de las series Strike a pose (2015), Iconos (2015), Man on the moon (2014) y Citizens (2013) que nunca se cierran, en un work in progress continuo.

Pero también se añaden nuevas obras en las que trabaja actualmente. Si en las series anteriores Xavi García ha intentado reflejar, a través de una amalgama de colores vivos característicos de su pintura, su fijación por el individuo y su relación con el entorno, las redes sociales, los egos y la sociedad actual, en los últimos trabajos aparece también la preocupación por el medio ambiente.

«Me indigna que nos carguemos el planeta y que parezca que nos da lo mismo», apunta García, que si bien antes pintaba y esculpía muchos ciudadanos o citizens, ahora aparecen en su obra muchos árboles y obras con referencias a la presentación del planeta, como Madre Tierra, cuyo título ha robado de Macaco, al igual que el resto de piezas, tituladas con canciones como La deriva de Vetusta Morla o El amigo desconocido de Radio Futura ya que, como apunta Meseguer, sus obras llevan incluida su propia banda sonora.

«El medio ambiente, el planeta, aparece como tema y como objeto de mis composiciones en esta nueva serie», indica el artista como novedad en su pintura, que convive con otras series centradas en la ciudad y en lo urbano.

Para el comisario de la muestra, Xavi García es un artista conceptual «por sus estrategias, por su apropiacionismo a partir de iconos de la cultura, de la imagen o del lenguaje», que habla de su universo «siempre desde su buen humor».

Cuatro esculturas de 2,30 metros de alto, pinturas de 2 x 2 metros, un árbol de 3 metros y un mural de 10 conforman la exposición Mayor 181, a la que precederá otra muestra fotográfica, Citizen on Tour, muy relacionada con la pintura del monovero realizada por Juan Carlos Puig, ya que este ha «interpretado, mimetizado y transgredido» la obra de Xavi García a través de sus imágenes.

Puig señala que la iconografía, el simbolismo, la plasticidad y la narrativa de García «nunca me fueron ajenas» y su obra coincide con sus deseos y reflexiones.