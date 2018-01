Cecilia Roth Afirma que fue violada por un periodista español

La actriz Cecilia Roth ha revelado que durante la época en la que vivió en Madrid fue víctima de una violación por parte de un periodista español, si bien ha reconocido no recordar el nombre debido a que «bloqueó totalmente» ese hecho.

La semana pasada, Roth ya explicó en un programa de televisión argentino esta violación, que no fue «en el ámbito laboral». «Me costó darme cuenta y es la primera vez que lo cuento. Fue claramente una violación, porque cuando una dice ''no'' es ''no'', aseguró la actriz entonces al ser preguntada sobre si alguna vez sufrió acoso en el trabajo. La actriz ha añadido detalles en una entrevista al diario argentino La Nación, en la que asegura que le costó darse cuenta por tratarse un conocido suyo.