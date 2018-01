Fran Segura, muy cerca de ser Pastelero Revelación

El triunfo del joven chef Nanín Pérez en Madrid Fusión se une al de Fran Segura, del restaurante Els Vents de Alicante, que quedó en segundo lugar en el Concurso Pastelero Revelación 2018, un meritorio puesto en la categoría de Pastelero de Restaurante solo superado por Alexis García, de Santa Cruz de Tenerife.

El pastelero señaló ayer en su perfil de Facebook que «quedar segundo solo por detrás de un tres estrellas michelin y quedar a escasos puntos no está nada mal» y agradeció el apoyo recibido de todo el mundo, y especialmente «a todo el equipo de Els Ventsm con Jose Antonio Sánchez Torres a la cabeza y a Salva, quien me acompañó en el día de ayer», tras indicar: «Fui segundo, sí. Pero con todos vosotros me siento más que ganador».

El congreso gastronómico Madrid Fusión ha tenido una nutrida presencia de cocineros alicantinos que han sido el polo de atracción en un evento internacional que ha servido para seguir promocionando la marca Alicante Ciudad del Arroz como punta la lanza de la cocina de nuestro municipio. Por el stand de Comunidad Valenciana han desfilado chefs de la talla de María José San Román, Francisco Segura, Daniel Frías y los citados Nanín Pérez o Fran Segura, entre otros.