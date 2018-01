El Sindicato de Actores de EE UU premia a «Tres anuncios en las afueras»

Tres anuncios en las afueras ha sido la gran ganadora en los SAG Awards, galardones entregados por el Sindicato de Actores de EE UU (SAG, por sus siglas en inglés), y celebrados el domingo 21 en el Shrine Auditorium de Los Angeles. La cinta de Martin McDonagh que narra la lucha de una madre en busca justicia por la violación y el asesinato de su hija, ha sido elegida como la película con Mejor Reparto del año. Asimismo, se ha alzado con los premios a Mejor Actriz, para Frances McDormand, y Mejor Actor de Reparto, para Sam Rockwell. Gary Oldman ganó el premio a Mejor Actor por El instante más oscuro. En las categorías de televisión la grandes ganadoras han sido This Is Us, elegida como la serie de drama y Big little lies.