Fallece a los 76 años Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies

El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks, The Zombies y fundador de Argent, falleció ayer a los 76 años, según confirmó su primo y compañero Rod Argent, quien destacó que Rodford no fue únicamente «un magnífico bajista» en The Kinks, sino que también estuvo desde siempre ligado a The Zombies. «Jim dedicó toda su vida a la música, hasta el final», aseguró. Desde el perfil oficial de The Kinks en Twitter también quisieron rendirle un homenaje al músico que, durante años, fue una pieza imprescindible junto a ellos. «Era muy querido por todos nosotros», concluían. La banda se mantuvo en activo de forma intermitente durante tres décadas, con actuaciones destacadas como la de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Rodford se unió a The Kinks después de que su anterior bajista, John Dalton, abandonara la banda en 1978. Pasó 18 años junto a ellos, y contribuyó en todos los discos que publicaron entre 1979 y 1993. Formó parte también de The Zombies cuando se volvieron a unir en 2004, a los que estuvo estrechamente unido.