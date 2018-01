Jazz alicantino de gira por Indonesia

Música. Llevar el jazz a ciudades donde no se suele escuchar ha sido una de las satisfacciones que el grupo alicantino More Than Jazz se ha traido de su reciente gira por Indonesia donde ha ofrecido una docena de conciertos en dos semanas.

More Than Jazz es un grupo formado en Alicante desde 2014 por la voz de Eva María Manso, la trompeta de Fernando Albero y el piano de Noel Honey. El trío, que en ocasiones amplía el formato con más músicos, acaba de regresar de una gira por Indonesia invitado por el Festival Sinabung Karo Jazz, que le ha llevado a recorrer distintas localidades de Java y Sumatra con una decena de conciertos durante más de dos semanas, además de compartir sonidos con otros músicos locales.

«La gira ha ido fenomenal. En estos países, que tienen tan arraigada su música tradicional, hemos querido acercar el jazz a gente que normalmente no puede acceder a él. Hemos tocado en hoteles pero también en zonas rurales, en una escuela musulmana o en un evento católico», apunta Eva María Manso, que ya había viajado al país como intérprete invitada por la Embajada de Indonesia en España hace años, pero esta era la primera vez que el grupo cumplía con una agenda de conciertos tan intensos por este país asiático. Allí han actuado también con artistas locales y nacionales y han intercambiado experiencias con otros artistas.

«More Than Jazz tiene dos vertientes, no solo el estudio y la difusión del jazz, sino que también estamos abiertos a otros géneros musicales y a otras disciplinas, como la poesía», apunta Manso, antes diseñadora gráfica y ahora dedicada en exclusiva a la música, como sus compañeros.

«Ellos llevan treinta años como músicos profesionales y yo canto desde los 18, es una pasión desde niña. Si no canto, me muero», indica, tras señalar que «el jazz para los músicos es genial porque se sienten más libres interpretando, aunque todo tenga un orden, y a mí me apasiona desde siempre».

El grupo ha tocado durante varios años en distintos hoteles y muchos de los clientes particulares que les contratan son extranjeros, especialmente ingleses, que se sienten atraidos por un grupo de jazz español para celebrar sus eventos. Ellos, que cantan en inglés standars de jazz de los años 30 a los 70, no descartan hacerlo en español algún día.