Una de las grandes voces de Irlanda

La cantante Dolores O'Riordan, vocalista y líder del grupo irlandés The Cranberries, falleció ayer de forma repentina a los 46 años. O'Riordan se encontraba en Londres para realizar una breve sesión de grabación. En un comunicado, su representante señalaba a media tarde que no había más información disponible por el momento. «Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil», añadió en Twitter.

La líder del grupo no gozaba de buena salud, ya que el pasado mes de mayo la banda tuvo que suspender su gira europea durante cuatro semanas por recomendación médica.

O'Riordan y The Cranberries tenían previsto actuar en primavera en España pero se vieron obligados a retrasar los conciertos por su enfermedad. Su visita a la gala Starlite de Marbella para el 5 de agosto y el 7 en Cambrils finalmente no pudieron realizarse.

La agrupación, integrada también por el guitarrista Noel Hogan, el bajo Mike Hogan y Fegal Lawler a la batería, estaba a punto de celebrar su 30 aniversario, aunque su carrera no fue contínua en el tiempo.

El grupo se separó en 2004 y O'Riordan se dedicó a colaborar con otros músicos antes de empezar su carrera en solitario con el álbum Are you Listening?. Después de cuatro años de separación, The Cranberries volvió a reunirse y en 2017 lanzó su último trabajo, Something Else, que recoge diez de sus grandes éxitos y solo tres temas nuevos. Su segundoi trabajo en solitario fue No baggage, en el que como el primero incidiía en temas más oscuros y menos luminosos que con su bana.

O'Riordan era el alma de la banda The Cranberries, un icono del rock de la década de los noventa, con más de 40 millones de discos vendidos, que se dio a conocer con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. Ese álbum de 1992 incluía uno de sus temas más populares, Linger, sobre las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global, así como el tema Dreams . El grupo conoció el éxito mundial con su segundo disco, publicado dos años después, No need to argue, que contenía el tema Zombie, una canción protesta sobre la situación que se vivía en Irlanda del Norte por los enfrentamientos armados entre católicos y protestantes.

Su inesperada muerte provocó ayer un aluvión de condolencias en las redes sociales. La banda irlandesa Kodaline dijo sentirse en estado de shock, al igual que Duran Duran, con quien la cantante mantuvo una estrecha relación, puesto que estaba casada con Don Burton, exmaneger de Duran Duran, con quien tuvo tres hijos: Taylor (20 años), Molly Leigh (15) y Dakota Rain (12)., y con quien rompió en 2014 tras dos décadas de convicencia.

El último mensaje en Twitter de la artista fallecida es del 4 de enero y la cantante aparece con un gato y escribe: «Adiós Gio,nos vamos a Irlanda». Aunque criada como católica, Dolores O'Riordan al final de su vida ya no practicaba. Se identificaba como una no convencional (pero religiosa) cristiana. También era una admiradora del fallecido papa Juan Pablo II. Después de reunirse con él en Ciudad del Vaticano, Dolores O'Riordan comentó: «Era precioso, muy santo. Estaba loca por él. Pienso que realmente se preocupaba por los pobres y que amaba reunirse con la gente. Lo vi cuando vino a Limerick, cuando yo era una niña; fue bastante alucinante llevar a mi madre para verlo».

O'Riordan, que padecía un trastorno bipolar, había declarado también su oposición al aborto.