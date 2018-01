En peligro de extinción

Quedamos en la Rambla, junto a la Torre Provincial. Le veo, no hay duda, su estilismo impecable le delata. Y eso que va vestido casual, que no quiere decir ir en chándal. Y de repente me teletransporto a la época dorada del blanco y negro, de los serenos, los limpiabotas y barberos, las telefonistas o los reporteros de prensa... Cuando no había centros comerciales y el comercio de esa y otras calles de Alicante brillaba sin necesidad de setas. Una época en la que los trajes eran sólo trajes y no iban más allá, como en Gürtel. Sólo allí estaban Gomis, Rodolfo Aieta, La Silueta, Esplá, Flomar, Benavent, La Filipina y Ferrándiz. Muy cerca, Brumel en la calle Belando y Gaspar en Alfonso El Sabio. También, por el centro, La Japonesa (que no sólo confeccionaba para militares), Lafuente y Giner. Y hace cinco años, Santana, en la calle del Teatro, que fue la última sastrería en pasar a mejor vida.

Hasta llegar a Valencia, José asegura que «no hay otro sastre tradicional, allí está Antonio Puebla. La crisis no me ha dejado crecer, pero seguimos trabajando». Es ilicitano, vive en Santa Pola y viaja continuamente a Madrid, donde más volumen de trabajo tiene. «En España, la gente es muy marquista y no le importa tanto vestir bien. Ofrezco un servicio privado a hombres que les preocupa su estilismo, no disponen de tiempo para salir de compras y requieren asesoría», explica. Tiene claro que su profesión desafía a la sociedad actual porque la distinción de un traje a medida es el arma para combatir la confección industrializada. En 2015, el ilicitano recibió de manos de Beatriz de Orleans el premio Dedal de Oro a la excelencia profesional.

José con sus 2000 muestras de tela y su inseparable cinta métrica ha pisado los despachos de diversos políticos, jueces, las imponentes casas de gente relevante en la sociedad y de reconocidos empresarios. Me da nombres off the record, quiere que formen parte del anonimato por privacidad. Lo cierto es que alguno de ellos me sorprenden, porque aún necesitan más asesoría y más trajes? Otros no. Pero, «ellos siempre tienen la última palabra», confiesa José que no tiene sastrería física, él les visita, les toma las medidas y asesora. Recientemente vistió al nieto de los marqueses de Urquijo (los protagonistas del crimen que está en la cúspide de la crónica negra de España), Alejandro Rew de la Sierra en su boda con Rebeca Selma, también al galerista Antonio de Suñer o al afamado dentista de los famosos Iván Malagón, entre otros. Y, próximamente, futbolistas de primera llevaran sus confecciones.

Entre las recomendaciones del sastre están los calcetines del color del pantalón, el cinturón como el zapato teniendo en cuenta las hebillas y el pochette (el pañuelo del bolsillo de las chaquetas) al gusto del que lo luzca, eso sí «¡nunca a juego con la corbata! Es evidente y cansino», apunta el sastre. Los imprescindibles, el traje azul marino, un fular y un abrigo cruzado.