El reto de fotografiar la abstracción

Saben que hablar de abstracción en fotografía es arriesgado y más si se trata de una exposición monográfica sobre este tema. Pero lo han hecho y 31 autores del Club Fotográfico Alicante muestran 82 imágenes desde esta tarde (inauguración a las 20 horas) hasta el 25 de febrero.

Mismo tamaño y mismo marco para todos los trabajos en los que asumen el riesgo de convencer a un público no acostumbrado a enfrentarse a este tipo de imágenes. «Se trata de abstracción fotográfica, no obras abstractas porque no es lo mismo», afirma Fernando Mateo, presidente de esta entidad fundada a mediados de los años 70.

Abstracciones es el título de la muestra, que se enmarca dentro de los V Encuentros Alicante FotoArte. «Aquí no prima la realidad ni el momento, las puedes trabajar, puedes añadir cosas para representar simbólicamente algo de una manera muy reducida».

El acto de inauguración contará con la actuación de Cristina Granja Cortés y Gabriel Jiménez Olariaga, Dama&Alfil, con un montaje de poesía y música en directo.