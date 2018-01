Música y series en Las Cigarreras

La ficción española y la música local y nacional protagonizan este trimestre la programación del centro de cultura contemporánea Las Cigarreras de Alicante, presentada ayer, que ofrece un total de 44 actividades hasta marzo vinculadas con la creación artística y la innovación.

Tres series originales de Movistar + se presentarán en el complejo cultural coincidiendo con su estreno en la cadena, o pocos días después, mediante una charla-coloquio previa a la proyección del primer capítulo, en la que participarán algunos de sus responsables, gracias al acuerdo alcanzado el pasado año.

Se trata de La peste, dirigida por el cineasta Alberto Rodríguez y protagonizada por Paco León, el 17 de enero; Mira lo que has hecho, una comedia con Berto Romero y Eva Ugarte, el 7 de febrero; y Félix, un thriller romántico dirigido por Cesc Gay con Leonardo Sbaraglia, el 7 de marzo.

También en colaboración con Movistar se celebrarán en Las Cigarreras los conciertos del músico catalán Joe Crepúsculo, que acaba de sacar nuevo disco, Las nanas, el 20 de enero; el grupo underground de versiones Las Chillers, el 3 de febrero; y la joven banda Mourn, el 24 de marzo.

Todas estas actividades son gratuitas pero el público debe recoger previamente una invitación en las tiendas Movistar.

Entre la veintena de actuaciones musicales, destacan los conciertos de bandas alicantinas como Mailers, el 27 de enero, que mostrarán su nuevo trabajo, Humanos en La Caja Negra; un día antes actuarán Robert Perdut, Las Infrarrojas y The Government; Gimnástica Banda, que presenta nuevo disco ( Líquido) el 3 de marzo, y Another You su quinto trabajo ( Evidence, hopes and rebelions), el 10 de marzo.

Las artes escénicas también tendrán su espacio con la programación de la productora independiente La Sala Itinerante, que ofrecerán danza y teatro dos días al mes durante febrero y marzo: Bosco, art-concierto (1 de febrero), La Comunitat, a cargo de Desbaratats Teatre (15 de febrero) o micropiezas de danza por La Lola Boreal (2 de marzo), entre otras.

Las Cigarreras acoge este mes una nueva edición de Artfutura, con proyecciones visuales desde este viernes, en marzo albergará PhotoAlicante, con la colección de la fundación Banc Sabadell, y a finales de enero iniciarán su residencia artística los cuatro artistas seleccionados en la convocatoria del Consorcio de Museos.

El cine también estará presente con Proyecta ALC, el certamen audiovisual de carácter cultural y educativo para niños y jóvenes (24 de febrero), y en marzo se ofrecerá el visionado de los cortometrajes premiados en la primera Muestra de Producción Audiovisual.

La concejal de Cultura, Gloria Vara, elogió la gestión realizada en Las Cigarreras en los últimos años y se mostró favorable a mantener los proyectos impulsados por su antecesor, Daniel Simón. En febrero anunciará las líneas estratégicas de la Concejalía de Cultura.