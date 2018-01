Franco ve «imprecisas» las acusaciones en su contra

James Franco ha respondido a las acusaciones de acoso sexual realizadas por tres actrices tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia el pasado domingo. El actor, que en la ceremonia lució el logo Time's Up en defensa de la lucha contra los comportamientos abusivos en la industria del entretenimiento, ha afirmado que los hechos relatados en las redes sociales por las supuestas víctimas «son imprecisos».

Durante su visita al programa The Late Show de Stephen Colbert, el actor californiano aseguró que apoya las campañas iniciadas en Hollywood para acabar con los abusos sexuales. «Estaba muy entusiasmado por ganar, pero estar en esa sala esa noche fue increíble. Fue poderoso. Apoyo el cambio», afirmó Franco.

«Hay algunas cosas en Twitter, no las he leído, pero he oído sobre ellas», admitió Franco cuando le preguntaron por las quejas emitidas en redes sociales, entre las que se encuentran las acusaciones de Ally Sheedy, quien trabajó con el actor en 2014 en la obra de teatro The Long Shrift. «No tengo ni idea de lo que le hice a Ally Sheedy... Sólo me lo pasé bien con ella», dijo el actor.

«La respeto totalmente. No tengo ni idea de por qué está triste. Borró el tuit... No puedo hablar por ella», explicó Franco, que aseguró que trataría de corregir sus errores. «Respecto a las otras... En mi vida estoy orgulloso de ser responsable de las cosas que he hecho. Tengo que hacerlo para mantener mi bienestar», subrayó.

El actor y director aseguró que asume sus errores cuando es consciente de que «hay algo malo que necesita corregirse». «Las cosas que he oído en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a la gente que alza la voz porque no han tenido esa posibilidad durante mucho tiempo. No los voy a callar de ninguna manera, creo que es algo bueno y lo apoyo», añadió Franco.

«No puedo vivir si tengo que corregir algo. Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo. No sé qué hacer. En cuanto a la cuestión más importante de cómo lo hacemos, no tengo las respuestas», lamentó Franco.

Otras actrices que han acusado a Franco son Violet Paley, quien afirmó que el actor la presionó para mantener relaciones sexuales, además de tratar de flirtear con dos menores de edad; y Sarah Tither-Kaplan, quien tuvo que aparecer desnuda en dos películas del actor. Como consecuencia de las acusaciones hacia Franco, el diario The New York Times ha cancelado un encuentro que el actor tenía previsto para debatir sobre el film The Disaster Artist. En un comunicado, el periódico explica que ha decidido cancelar la entrevista debido a «la controversia surgida con las acusaciones».