Tres actrices acusan a James Franco de abuso sexual

Tres actrices han acusado al actor y director James Franco de acoso sexual horas después de que el intérprete se alzara con el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por la película The Disaster Artist. Las supuestas víctimas han recurrido a las redes sociales para expresar su descontento por la presencia del intérprete en una ceremonia marcada por el luto por los comportamientos abusivos en la industria del espectáculo.

«¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero», escribió en Twitter la actriz Ally Sheedy. «Vale espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién», continuó Sheedy, que utilizó el hashtag #MeToo que forma parte de la campaña iniciada en Hollywood para denunciar los abusos sexuales.

«James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión», añadió Sheedy, quien trabajó con Franco en 2014 en la obra de teatro The Long Shrift, que supuso el debut del actor como director en el circuito off-Broadway, teatro de corte independiente. Por su parte, la actriz Violet Paley también acusó a Franco a través de la red social, donde recordó que el actor trató de mantener relaciones sexuales con una menor de edad.

«Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?·, afirmó la joven intérprete.

Por otro lado, la actriz Sarah Tither-Kaplan también ha criticado que Franco luciera en la solapa de su chaqueta el pin con el logo Time's Up creado por las actrices de Hollywood para luchar contra el acoso sexual.

«Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!», sentenció la actriz de The Long Home.

April Wolfe, periodista de LA Weekly, ha confesado que el escándalo de Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios de comunicación. «Después de que se publicara mi perfil de Franco, algunas personas se acercaron a mí para contarme sus encuentros con él. Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en una historia, pero esta gente se impacientó. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas», señala la periodista.