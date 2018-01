Atom Rhumba, Magnetix, Mujeres y Doctor Explosion, aperitivo del Fuzzville en Alicante

Tras cerrar el año por todo lo alto con el directo de los neoyorquinos The Mystery Lights en Alicante, Fuzzville!!! entra en 2018 pisando fuerte. Así, hasta su celebración en Benidorm en abril, el festival confirma una programación hipnotizante del mejor rock independiente nacional e internacional con los directos de Magnetix, Doctor Explosion junto a Nestter Donuts (26º aniversario de FAN Management), Mujeres y King Salami and the Cumberland 3 y Atom Rhumba en la sala Stereo. Estos cuatro conciertos se unen a los de Las Robertas, Los Coronas y Radioactivity y Bad Sports sumando un total de siete shows entre febrero y abril.

Los primeros en inaugurar esta nueva tanda de conciertos será Magnetix el 2 de febrero. El dúo, banda de referencia en el panorama rock francés e internacional desde hace 18 años, hará temblar los cimientos alicantinos con un salvaje y distorsionado directo en el que desafiaran las leyes escritas con melodías que beben de géneros como el garage punk de los 60, el postpunk de los 80 o el particular sonido de The Cramps. Sin duda, una cita ineludible para aquellos que apuesta por riffs psicóticos, golpes de batería irrefrenables y fuzz en estado puro.

También en febrero, Fuzzville!!! celebrará el 26º aniversario de FAN Management, de la mano de Doctor Explosión. El trío asturiano, con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, llegará dispuesto a demoler Stereo a base de actitud garage punk, sensibilidad pop derivada del Beat setentero y su incuestionable rock alternativo que asegura un desparrame colectivo sin precedentes. No es casualidad que sea uno de los pocos grupos nacionales con un currículum tan extenso como único que los ha llevado a conquistar Europa, Australia, Rusia, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Precediendo la jornada, estará el one-man band Nestter Donuts, con un particular sonido que bebe del flamenco, el punk y los sonidos de oriente.

Cerrar el segundo mes del año correrá a cargo de Las Robertas, una de las bandas ma?s representativas de la escena independiente de Costa Rica. En su paso por Alicante el próximo 22 de febrero llevarán al directo su nuevo LP "Waves of the New" donde mantienen su espíritu noise - pop 90´s y en el que también abrazan la psicodelia. Además, lo harán en compañía de los madrileños FAVX que llegarán con su mezcla de noise, punk, grunge, post-hardcore y algo de pop y un directo tan rabioso como enérgico.

El 10 de marzo, será el turno de Los Coronas, una de las bandas pioneras en la música surf instrumental en España desde 1991. Lo harán además con "Señales de Humo", su último LP donde regresan con un sonido más arriesgado y ambicioso sin dejar de lado el surf y el rock'n'roll como raíz primigenia y que sin duda, creará leyenda. Para esta especial ocasión, contarán con los canadienses The Harpoonist & The Axe Murderer y su blues-rock envuelto en paisajes psicodélicos.

Tras ellos, y también en marzo, llegarán a Alicante los barceloneses Mujeres. Convertidos después de casi 10 años en una de las bandas más relevantes en la escena estatal, el trío demostrará la calidad de sus melodías que siguen bebiendo de los mejores Black Lips, el nervio de Thee Oh Sees y la épica dulzona del power pop setentero. Su directo vendrá acompañado del Rhythm&Punk de King Salami and the Cumberland 3, considerados por muchos como la mejor y más explosiva banda de R&B surgida en Europa en la última década. Ellos convertirán Stereo en una auténtica pista de baile con sonidos de los 50´s y los 60´s que navegan entre el Rhythm´n´Blues loco de Screamin´ Jay Hawkins y los ritmos salvajes de Bo Diddley o Andre Williams.

Por si fuera poco, y como guinda al pastel, abril se presentará con el retorno de una de las bandas más míticas del rock garagero nacional, Atom Rhumba. El sábado 14 de abril, los de Bilbao dejarán sin habla a todo aquel que se sumerja en su directo que además, contará con temas de su nuevo disco, que verá la luz próximamente.

Por último, y para finalizar esta agitada temporada, el 28 de abril aterrizarán en la sala dos de los proyectos de punk más interesantes de la nueva escena estadounidense, Radioactivity y Bad Sports. Los primeros, un combo de punk con melodías pop que ha puesto patas arriba la escena norteamericana en los últimos años garantizan un directo apabullante con dosis de guitarras y distorsión a miles de revoluciones por minuto, Por su parte, los texanos Bad Sports -con miembros de bandas como OBN IIIs y referencias como los Dictators- combinan el hipnótico sonido garage/punk del sur de los Estados Unidos con la rabia del punk neoyorquino alcanzando un infeccioso sonido que reverbera en forma de proto-punk y power-pop.

Sin duda, Alicante será el punto de encuentro para los amantes del punk, el rock y el garage llenando su agenda de un repertorio tan salvaje como único y lleno de emociones fuertes.