Recital de Christian Blackshaw en Alicante

El pianista británico Christian Blackshaw ofrece hoy a las 20 horas un concierto en el Teatro Principal de Alicante, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Intérpete profundamente apasionado y sensible, Blackshaw es célebre por la musicalidad de sus actuaciones, ya que su forma de tocar combina la profundidad emocional con una gran técnica.

En el programa de hoy, el pianista interpretará la Sonata para piano en do menor, K. 457, y la Sonata para piano en la menor, K. 310 de Mozart, así como la Sonata para piano en si bemol mayor, D. 960 de Schubert.

Blackshaw ha actuado con numerosas orquestas, incluyendo la London Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, o Academy of St. Martin in the Fields, y ha colaborado con directores comoSimon Rattle, Valery Gergiev o Yuri Temirkanov.