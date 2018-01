«La forma del agua», favorita en la gala de los Globos de Oro

Varias actrices aprovecharán esta celebración para protestar por los casos de abusos sexuales que han salido a la luz en los últimos meses, y que han llamado especialmente la atención en el caso del productor Harvey Weinstein o del actor Kevin Spacey. Para ello, vestirán de negro en la alfombra roja.

Las cintas que competirán por el galardón a Mejor drama son Call me by your name, Dunkerque, Los archivos del Pentágono, La forma del agua y Tres anuncios a las afueras; mientras que al galardón a Mejor comedia o musical aspiran The disaster artist, Déjame salir, El gran showman, I, Tonya y Lady bird.

Los nominados a Mejor director son Guillermo del Toro ( La forma del agua), Martin McDonagh ( Tres anuncios a las afueras), Christopher Nolan ( Dunkerque), Ridley Scott ( Todo el dinero del mundo) y Steven Spielberg (Los archivos del Pentágono).

En el apartado actoral, al premio al Mejor actor de drama aspiran Timothée Chalamet ( Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis ( Phantom Thread), Tom Hanks ( Los archivos del Pentágono), Gary Oldman ( El instante más oscuro) y Denzel Washington ( Roman J. Israel, Esq.). Por su parte, optan a Mejor actriz de drama son Jessica Chastain ( Molly's Game), Sally Hawkins ( La forma del agua), Frances McDormand ( Tres anuncios a las afueras), Meryl Streep ( Los archivos del Pentágono) y Michelle Williams ( Todo el dinero del mundo).

Las cintas que compiten a Mejor película de animación son El bebé jefazo, The Breadwinner, Ferdinand, Coco y Loving Vincent.