El corto de Adán Aliaga se estrena en cines el día 12

? The Fourth Kingdom, el cortometraje codirigido por el alicantino Adán Aliaga que está nominado al mejor corto documental en los próximos Premios Goya 2018, se estrenará en las salas de cine de toda España el próximo 12 de enero.

Este trabajo, que lleva más de 16 galardones y ha sido seleccionado en medio centenar de festivales internacionales, también se proyectará el 1 de marzo en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana del Teatre Arniches, con otros ocho trabajos en formato corto realizados el pasado año.

Junto a la historia de Aliaga, que refleja el universo de un centro de reciclaje de envases a las afueras de Nueva York, se han programado también The Stunt Manual, del alicantino Ben Fernández; Marhaba, de Emilio Martí; Bienvenido a casa, de Miguel León; Life in boxes, de Alexander Lemus; Primeros días, de Luis E. Pérez; The neverending wall, de Silvia Carpizo; El vestido, de Javier Marco, y El invernadero, de Ramón Alós.