Dimite el director del Ballet de Nueva York por abusos sexuales

El director del Ballet de la Ciudad de Nueva York, Peter Martins, dimitió ayer tras diversas acusaciones de abuso sexual, así como de abuso físico y verbal, publicadas por el medio estadounidense The New York Times. «He negado y continúo negando haber participado en semejante mala conducta», aseguró Martins. El que fuera director de la compañía durante más de tres décadas negó así las acusaciones en una carta escrita el pasado lunes al conjunto de directivos de la compañía en la que además, anunciaba su dimisión, con efecto inmediato. Martins sostuvo también «haber cooperado completamente» en la investigación del caso que, según ha expresado, «confía» en que se termine «en un futuro cercano». «Creo que sus conclusiones me exculparán», añadió.

Por su parte, el jefe de la directiva del Ballet, Charles W. Scharf, hizo pública una declaración en la que agradecía las contribuciones de Martins a la compañía, pero subrayaba que la directiva se toma «muy en serio las acusaciones contra él», y en la que añadía que espera que la investigación se completase «pronto».

Las primeras acusaciones contra Martins fueron en 1993, cuando cinco bailarines, uno de los cuales continúa en la actualidad en la compañía, denunciaron al periódico americano casos de abuso verbal y físico por parte del jefe del ballet.