El actor vilero Agustín Galiana hace historia en la canción francesa al posicionarse como número 1 de ventas y descargas en iTunes en Francia. Y alcanza este privilegiado puesto con un tema simbólico, cargado de emoción y sentimiento, ya que está dedicado a su abuela Carmina, también de su pueblo natal, de La Vila Joiosa.

«Quería escribir un tema como homenaje a mi abuela, por la relación que teníamos, porque éramos muy cómplices. Ella era la artista de la familia, y por eso quería darle las gracias, porque yo estoy aquí en parte por ella. Y la canción habla de esto mismo, de la nostalgia, de lo que me gustaría compartir con ella», indica Galiana, que ha colocado igualmente la canción Carmina entre los más descargados en Francia en dispositivos como Spotify, superando incluso a estrellas como Beyoncé o a Johnny Hallyday.

«El vídeo que hemos grabado, la canción... todo está hecho con mucha sencillez. Y lo cierto es que estoy muy orgulloso con este homenaje, porque ella representa lo que significa una mujer en el siglo XXI sin que fuera de este tiempo. Ella sufrió la Guerra Civil, sacó a toda una familia hacia adelante. Era una mujer con principios, honesta. Un alma blanca sin ningún tipo de maldad», agrega.

A Galiana le llamaron unos días de Universal, la popular discográfica, para comunicarle que su tema Carmina estaba en el número 1 de ventas en Francia. «Les parecía increíble, sobre todo porque no se había hecho nada de promoción», comenta. Es más, la repercusión ha sido tal que Agustín Galiana ya está trabajando en el disco que se publicará en primavera, en los videoclips, y el próximo «single» que verá la luz muy pronto. «Cuando me llamaron y me dijeron todo lo que había pasado con Carmina, pensaba que era una broma», señala.

Y no es una broma, ni mucho menos, lo que está aconteciendo en la vida de Agustín Galiana. Un actor que buscó en Francia la oportunidad con la que no daba en España y, de pronto, su vida ha dado un giro radical, lleno de proyectos, en series de TV, cine, música y, ahora, además, en concursos de baile.

De hecho, el vilero Agustín Galiana se ha proclamado recientemente campeón del programa Danse avec les stars, la versión francesa de ¡Mira quién baila! de la TF1 -la cadena privada más vista de Europa-, con una emisión en horario de máxima audiencia los sábados por la noche con cinco millones y medio de espectadores de media.

«Ha sido una experiencia súper intensa, más humana que televisiva, porque te ves en una situación en la que no estás habituado, ya que yo no soy bailarín, soy actor, no conocía la técnica, quería bailar bien, hacerlo bien», apunta Agustín Galiana respecto a este paso por Danse avec les stars que le ha supuesto un duro plan de entrenamiento y ensayos, que ha tenido que simultanear con el rodaje de Clem y la música. «Me levantaba a las seis de la mañana, y a las doce de la noche me ponía a memorizar los textos de la serie», afirma.

«Estoy contento por ganar el concurso, pero el momento de ganar dura 30 segundos. Lo cierto es que no me ha dado tiempo a asimilar todo esto. Ten en cuenta que llevo 20 años en esta profesión, la de actor, y lo que me ha pasado en Francia no me ha pasado nunca en España. Tengo la experiencia de pasarlo muy mal, porque a mí nunca me han puesto una alfombra roja, no me han regalado nada, me he tenido que ir fuera de mi país para trabajar como un loco, y al final, lo que me dice la vida es que tienes que trabajar para conseguir las cosas. Y aquí lo he comprobado. He cumplido un sueño, pero he trabajado mucho», reflexiona Agustín Galiana, metido de lleno además con Clem, la serie de televisión en la que comparte protagonismo con Victoria Abril, y que en su próxima octava temporada arrastra a millones de seguidores y fans.