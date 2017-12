El Low abre boca con The Chemical Brothers

El dúo británico The Chemical Brothers será cabeza de cartel del Low.

La décima edición del Low Festival, que tendrá lugar en Benidorm (Alicante) entre el 27 y el 29 de julio de 2018 bajo la consigna de ser e l gran Low, desveló ayer su primera confirmación del cartel: The Chemical Brothers.

Pioneros de la electrónica mundial, el dúo de productores y DJ británico conformado en 1992 por Ed Simons y Tom Rowlands llevará a la cita benidormí, según Efe, un gran bagaje conformado por 8 álbumes de estudio hasta Borrn in the echoes (2015) y una filosofía compositiva «que no distingue entre instrumentos, música orgánica y programaciones».

Sonarán así con toda probabilidad éxitos como Hey boy hey girl, Do it again o Galvanize, que en España fue número 1 (por encima del Reino Unido) y que los convirtieron en grandes embajadores del llamado big beat.

La de The Chemical Brothers, advierte la nota de prensa de los organizadores, es tan solo la primera novedad, a la espera de «grandes sorpresas» en la que será «la edición más grande y especial de un festival que nació modesto en el puerto de Alicante y cuya alianza con la ciudad de Benidorm lo convirtió en uno de los más grandes del país».

Las expectativas para esta décima edición pasan por reunir en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm a más de 25.000 personas cada día y superar el registro de su última edición, que congregó a 83.000 personas en tres jornadas y una previa especial con artistas como Pixies, Franz Ferdinand, Lori Meyers y Fangoria.

En este sentido, la organización del festival anuncia que los abonos para asistir se encuentran ya a la venta por un precio de 57 euros, que subirá a partir del domingo, aseguran.