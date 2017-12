The Chemical Brothers, primera confirmación de Low Festival 2018

El 10º aniversario de Low Festival empieza a demostrar por qué ha sido bautizado como #TheBigLow. The Chemical Brothers, banda pionera donde las haya de la electrónica mundial, se convierte desde este mismo momento en la primera confirmación del festival con sede en Benidorm. Los días 27, 28 y 29 de julio de 2018, prevé acoger a más de 25.000 personas al día en la ya mítica Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

The Chemical Brothers no necesitan presentación. Son, sencillamente, uno de los dúos de electrónica más importantes e influyentes de los últimos 30 años. Desde su Manchester natal han llevado la electrónica más bailable, melódica y potente a todos los rincones del planeta mediante temas como "Hey Boy, Hey Girl", "Go" o "Galvanize". Ganadores de los premios más prestigiosos de la música mundial (Grammy, Brit Awards, MTV€), su presencia en la décima edición de Low Festival garantiza uno de los momentos de mayor euforia colectiva de 2018.

Esta es tan solo la primera novedad de #TheBigLow. Esperan todavía grandes sorpresas y confirmaciones en la que será la edición más grande y especial de un festival que nació modesto en el puerto de Alicante y cuya alianza con la ciudad de Benidorm lo convirtió en uno de los más grandes del país.

Los abonos de tres días para Low Festival están a la venta por 57€ en lowfestival.es. El domingo subirán de precio.