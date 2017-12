El Palau de las Arts tendrá un director artístico elegido por concurso público

El Patronato de la Fundación del Palau de les Arts Reina Sofía de València ha aprobado este miércoles convocar el concurso para seleccionar a su nuevo director artístico, que tendrá que acreditar «experiencia en la gestión escénica internacional, conocimiento del sector y proyecto» para una institución que seguirá teniendo a la ópera como «punta de lanza» pero que pretende dar una programación estable al resto de espacios del coliseo. Además, su salario quedará abierto y no se especificará en las bases para poderla hacer «comparable al valor de mercado» de otros espacios negociándola con la persona elegida, con el fin de que puedan concurrir personas de «excelencia». Será «una excepcionalidad», ya que no se aplicará la limitación de no superar el sueldo de un director general de la Generalitat. La contratación será por un período de cuatro años.

Así lo ha explicado el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en una rueda de prensa en la que anunció que habrá también un director general.