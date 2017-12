Azorín, visto por 24 autores

Veinticuatro autores de España, Francia, Italia y Argentina recorren y actualizan la figura de Azorín, del que la Biblioteca Nacional inauguró ayer una exposición, en el nuevo número de la revista Canelobre editada por el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Como señala el título ´Azorín, clásico y moderno´, y a lo largo de 328 páginas, la publicación recoge esta doble vertiente del autor monovero con propuestas técnicas y estéticas que aún hoy continúan vigentes.

El diputado de Cultura, César Augusto Asencio, ha señalado que "esta publicación monográfica del Instituto Alicantino de Cultura es todo un referente a nivel nacional y en este número se ha centrado en la figura de uno de nuestros literatos más internacionales, destacando su carácter múltiple como intelectual". La presentación de la publicación tendrá lugar esta tarde a cargo de los coordinadores, José Ferrándiz, director del IAC, y José Payá, director de la Casa Museo Azorín de Monóvar.

Tanto Ferrándiz como Payá han resaltado que "Azorín no fue sólo un esteta de la literatura sino un intelectual en toda su dimensión que buscaba influencia y poseía una formación abierta, muy al día del pensamiento y estéticas europeas. Escribió de todo y cuando se accede a su obra con profundidad da la impresión de que no existió disciplina sobre la que no opinara".

Con portada del artista Joan Castejón, la revista se abre con un artículo de Julio Llamazares al que siguen textos de destacados azorinianos que repasan su semblanza a través de 24 artículos distribuidos en cinco bloques: "Los escenarios de un escritor", "Literatura", "Periodismo y política", "Azorín visto por los demás" y "Documentos y homenajes".

El volumen, del que se han editado 1.500 ejemplares, contiene además dos DVD: uno con el documental "Azorín. La imagen y la palabra", elaborado por el Departamento de Imagen de la Diputación de Alicante y coproducido por RTVE, y otro con la grabación íntegra de una conferencia que Juan Gil-Albert pronunció sobre Azorín en la Casa Museo en 1985.

El material gráfico que ilustra la publicación procede de archivos públicos y privados, destacando la colaboración de la Casa Museo Azorín, de la Fundación Caja Mediterráneo, el Archivo de la Diputación, el diario ABC, la Casa de Medrano de Argamasilla de Alba, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los archivos municipales de Alicante y Monóvar, distintos museos, así como material gráfico de algunos de los autores y fotógrafos que han participado.

Además, el Gil-Albert ha organizado otra presentación del nuevo Canelobre el próximo miércoles 20 de diciembre en la Casa Museo Azorín, a las 19:30 horas, como cierre de los actos organizados con motivo del cincuentenario de la muerte del escritor.

Índice

Los escenarios de un escritor

"Por la Mancha de Azorín". Julio Llamazares

"Monóvar en Azorín". José Payá Bernabé (Casa Museo Azorín)

"Azorín y la literatura memorialista: Valencia". Enrique Rubio (UA)

"Acerca de Azorín y Yecla". José Manuel Vidal Ortuño (IES Jose Luis Castillo-Puche, Yecla)

"Otra vez en Francia". Christian Manso (Universidad de Pau)

Literatura

"Herencia bibliográfica de Azorín: un patrimonio en ciernes". Dolores Thion-Soriano (Universidad de Pau)

"Azorín y el paisaje". Eduardo Martínez de Pisón (Universidad Complutense de Madrid)

"Literatura en los viajes de Azorín". Abel Bri (IES La Encantá, Rojales)

"Azorín recreador ante el Siglo de Oro: Lope, Calderón y Cervantes". Renata Londero (Universidad de Udine)

"En la estela de Cervantes. Similitudes y diferencias entre La ruta de Don Quijote de Azorín y el Viaje de Don Quijote de Julio Llamazares". Álida Ares (Univesidad de Trento)

"Azorín novelista y la tradición áurea (de Don Juan a Doña Inés)". Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de Murcia)

"La otra dimensión superrealista del teatro azoriniano". Antonio Díez Mediavilla (Universidad de Alicante)

Periodismo y política

"Del ´núcleo´ del periodismo a la política: las crónicas parlamentarias de Azorín y El Político". José Ferrándiz Lozano (IAC Juan Gil-Albert - Universidad de Alicante)

"Azorín periodista". Federico Ayala (Archivo el diario ABC)

"La identidad de la nación en Azorín (1010-1919)". Antonio Robles Egea (Universidad de Granada)

"Azorín y Ortega, ¿dos intelectuales en caras opuestas?". Beatrice Fonck (Institut Catholique de Paris)

"Periodismo político y pugna de ideas. Azorín ante la Gran Guerra". Manuel Menéndez Alzamora (Universidad de Alicante)

"Azorín en la Argentina". Verónica Zumárraga (Fundación Ortega y Gasset, Buenos Aires)

"Duelos y afrentas a muerte de José Martínez Ruiz, Azorín. Periodismo inédito en La Federación de Alicante y La Campaña de París". Juanjo Payá (IAC Juan Gil-Albert)

Azorín visto por los demás

"La iconografía de Azorín, una mirada desde el arte". Juana Mª Balsalobre (IAC Juan Gil-Albert - UNED)

"Azorín de cerca". Elvira Rodríguez (IAC Juan Gil-Albert)

Documentos y homenajes

"Nombramiento de Hijo Adoptivo de Alicante a José Martínez Ruiz Azorín". Susana Llorens (Archivo Municipal de Alicante)

"Azorin descansa en paz en Monóvar". Rafael Maluenda

"El monumento funerario". Vicente Ferrero (Consell Valencià de Cultura)



Anexos en DVD:

´Azorín y la intravagancia´. Conferencia de Juan Gil-Albert en la Casa Museo Azorín, 1985

´Azorín. La imagen y la palabra´. Departamento de Imagen de la Diputación de Alicante,dirigido por Domingo Rodes