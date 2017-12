«La forma del agua» y Guillermo del Toro enamoran a los Globos de Oro

La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció ayer la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Del Toro, nunca antes distinguido por la organización, hechizó a los Globos de Oro. Su obra logró candidaturas a la mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama ( Sally Hawkins), mejor actor de reparto ( Richard Jenkins), mejor actriz de reparto ( Octavia Spencer) y mejor banda sonora ( Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, la cinta de Del Toro se medirá a Dunkerque, Call Me By Your Name, Los archivos del Pentágono y Tres anuncios en las afueras de Ebbing.

El mexicano luchará en la de dirección con pesos pesados: Steven Spielberg ( Los archivos del Pentágono), Ridley Scott ( Todo el dinero del mundo), Christopher Nolan ( Dunkerque) y Martin McDonagh ( Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri).

La forma del agua narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en EE UU en 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor. La película, una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera a los Óscar.

Sally Hawkins tendrá como contrincantes a Jessica Chastain ( Molly's Game), Frances McDormand ( Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri), Meryl Streep ( Los archivos del Pentágono) y Michelle Williams ( Todo el dinero del mundo).

Como mejor actor de drama competirán Gary Oldman ( El instante más oscuro), Denzel Washington ( Roman J. Israel, Esq.), Tom Hanks ( Los archivos del Pentágono), Daniel Day-Lewis ( El hilo fantasma) y Timothée Chalamet ( Call Me By Your Name).

En las categorías televisivas, la miniserie Big Little Lies apunta a ser la gran protagonista de la 75 edición de los Globos de Oro tras alzarse con 6 nominaciones, entre ellas dos de mejor actriz protagonista para Nicole Kidman y Reese Whiterspon.

La historia de tres mujeres cuyas vidas perfectas se ven oscurecidas por un siniestro asesinato fue reconocida, además, con una nominación como mejor miniserie, otras dos nominaciones para sendas actrices de reparto ( Laura Dern y Shailene Woodley) y otra para Alexander Skarsgard, como mejor actor de reparto.

Otros dos grandes nombres propios destacan también entre las nominaciones de mejor actriz protagonista en la categoría de miniserie: Jessica Lange y Susan Sarandon, por su papel en Feud: Bette and Joan, que recibió cuatro nominaciones.

En series dramáticas destaca la única nominación de Juego de Tronos en la categoría principal, pero sobre todo The Handmaid's Tale con tres candidaturas, entre ellas, mejor serie y protagonista ( Elisabeth Moss), The Crown, Stranger Things y This Is Us.

En cuanto a la mejor serie de comedia destaca el regreso a las pantallas del clásico de los años 90 Will and Grace, junto a Master of None, The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish y SMILF.