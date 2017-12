Bruselas cede y Ciudad de la Luz tendrá actividad económica privada

Con la sonrisa puesta y armado con un discurso repleto de datos para resumir los últimos años de desavenencias entre Europa y Ciudad de la luz, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que el Consell ha recuperado el complejo tras el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea. «La Ciudad de la Luz se ha salvado». Esa fue la frase con la que Puig Puig su comparecencia pública en la Casa de las Brujas de Alicante, donde informó de que Bruselas ha permitido la cesión de los activos y pasivos de los estudios cinematográficos a la Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) como único acreedor, -aunque hay una pequeña parte que corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- y que se permitirá la actividad económica en el complejo cinematrográfico a empresas privadas.

El jefe del Consell, que definió la operación como «una dación en pago que termina con una historia de muchos despropósitos», explicó que el acuerdo con Bruselas establece, tal y como solicitó el Consell, la posibilidad del alquiler o la venta del complejo o partes del mismo a entidades privadas. Además, informó de que fruto de las negociaciones se ha descontado de los 15 años de penalización para la explotación de platós el tiempo transcurrido desde 2012, que es cuando se ordenó la paralización de la actividad del complejo. Añadió que la Generalitat es la que ha tenido que venir a «salvar los muebles» para que sea una «oportunidad de desarrollo» para Alicante. «Hemos salvado una inversión pública de 343 millones de euros que estuvo al borde de perderse en su totalidad». En esta línea, el presidente puso en valor las negociaciones con Bruselas que emprendió el Consell así como el «empeño» de su gobierno en recomponer la relación de la Comunidad Valenciana con Europa, afectada por las multas de Bruselas, y «volver a dar credibilidad» al gobierno valenciano.

El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea permite que operadores privados alquilen o compren parte de Ciudad de la Luz por un precio mínimo fijado basado en el valor de los activos y en la amortización y no podrá subarrendarse. Esto cambia todas las perspectivas del uso del complejo, que además podrá hacer cine tras el periodo de penalización. Aunque de momento no se podrá llevar a cabo actividad cinematográfica alguna hasta que no acabe ese periodo de penalización, la Comisión Europea ha acccedido a que pueda realizarse formación relacionada con el cine.

Puig informó ayer sobre este acuerdo tras reunirse con el director general de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), Antonio Rodes; el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, y el director general de Análisis, Políticas Pública y Coordinación, Julián Lopez. La reunión también abordó el proyecto de Distrito Digital, por lo que se invitó, además, el exrector de la Universidad de Alicante Andrés Pedreño. Este Distrito Digital es el nombre genérico que el Consell ha dado a un área del recinto para la instalación de empresas y start-ups, pero que Puig dijo que va «más allá». «Vamos a trabajar para que durante 2018 se pueda instalar este promotor de Distrito Digital, la gran apuesta de la Comunidad para el aterrizaje definitivo en la nueva economía», subrayó.