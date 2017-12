Los Globos de Oro caldean los premios de Hollywood

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) desvela hoy las nominaciones para la 75 edición de los Globos de Oro, en una cita en la que películas como Dunkerque o La sombra del agua y series como The Handmaid's Tale o Mindhunter están entre las favoritas. Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell y Sharon Stone serán los encargados de desvelar las candidaturas.

En el aspecto cinematográfico, títulos como Dunkerque ( Christopher Nolan), La forma del agua ( Guillermo del Toro), Call Me By Your Name ( Luca Guadagnino), Los archivos del Pentágono ( Steven Spielberg) y Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri ( Martin McDonagh) parten como favoritos como mejor película dramática, según los expertos.

Gary Oldman posee el mayor número de papeletas para ser nominado como mejor actor dramático por su papel en El instante más oscuro, donde interpreta al ex primer ministro británico Winston Churchill.

En el campo femenino, Sally Hawkins ( La forma del agua) despunta como clara opción para estar nominada, al igual que Frances McDormand ( Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri) y Meryl Streep ( Los archivos del Pentágono).

En el terreno de mejor película de comedia o musical, las mayores opciones recaen sobre Lady Bird ( Greta Gerwig), Yo, Tonya ( Craig Gillespie), Déjame salir ( Jordan Peele), The Disaster Artist ( James Franco) y La gran enfermedad del amor ( Michael Showalter).