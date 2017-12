miércoles el penacho

Ustedes, influenciados por el cine, piensan en indios y son los pueblos oriundos de las grandes llanuras de América del Norte los que se les representan como arquetipo. Ya saben, esos pieles rojas a caballo con generoso y abundante tocado de plumas de águila. La baronesa Thyssen tenía en tiempos uno en el dormitorio de Villa Lugano. Un penacho que le regaló su marido el barón. De plumas blancas de águila calva, para ser exactos. Al aristócrata se lo había dado a su vez John Lodge, que fue actor antes que embajador. Tita, Carmen, la baronesa, entendía. De plumas. Piensen que también fue actriz -no de mucho reconocimiento, pero actriz, en Hollywood y aquí, cuando el destape y el playboy Santoni, dos conceptos fascinantes- antes que noble y que estuvo casada con Lex Barker. Dices Barker y dices Tarzán -Tarzán y Tita- pero no, que también hizo sus westerns. Así que la baronesa entendía sin duda más que el barón, que era muy fan de las culturas nativas americanas pero tiraba más al viejo continente y el arte pictórico. Ahora su viuda ha entregado el penacho al Museo de Antropología de Madrid. Se ve que no le iba con las cortinas andorranas. O le asustaba a los nietos. O temía que le criase parásitos. Ella opina que en el museo estará mejor. Los vaqueros, también. Los indios, las águilas calvas, y el barón, nunca lo sabremos.