El heredero de la corona saudí compró el cuadro de Da Vinci

El heredero de la corona saudí es el verdadero dueño de un cuadro de Leonardo Da Vinci subastado en noviembre por 450 millones de dólares, asegura The Wall Street Journal. La información se produce al día siguiente de que The New York Times afirmara que quien compró el cuadro fue otro príncipe saudí, Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud. Pero, según el WSJ, el príncipe Bader actuó como apoderado en representación del heredero de la corona saudí, Mohamed bin Salman, de acuerdo con fuentes de la inteligencia estadounidense. El cuadro, Salvator Mundi, la única pieza de Da Vinci en manos privadas, fue vendido por Christíe's y alcanzó la cifra más alta alcanza por una obra en una