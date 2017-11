Miguel en la voz de los grandes

Paco Ortega dirige este proyecto, iniciativa de la Diputación de Jaén.

Víctor Manuel escribió en 1976 una canción dedicada a Miguel Hernández para un homenaje al poeta en Orihuela que nunca llegó a ser. Quedó en el cajón hasta que ahora ve la luz en un disco que quiere rendirse a la figura del autor de Nanas de la cebolla en el 75 aniversario de su muerte. Y con él, otros grandes de la música como Serrat, Miguel Ríos, José Mercé, Soledad Giménez, Silvio Rodríguez, Concha Buika, Aliza Brahim, Mayte Martín, Ana Corbel y Paco Ortega, que se ha encargado también de la dirección de ese proyecto, una iniciativa con la que la Diputación de Jaén pone el broche de oro al año hernandiano.

Fue en marzo de este año cuando Ortega tomó las riendas del proyecto que nace con el título El canto que no cesa. Homenaje a Miguel Hernández y que tiene carácter benéfico, ya que la recaudación de las ventas se destinará a la ayuda a los refugiados a través de la ONG Quesada Solidaria. Primero había que pensar en el concepto, en el tipo de disco que se quería hacer y después, contactar con los artistas que compartieran el amor por el poeta y quisieran afrontar el reto. «Fue un trabajo arduo y complicado; contacté con casi sesenta artistas y al final hemos podido hacerlo once».

Para el director y productor, «es un encuentro de sensibilidades y estilos diferentes, de formas de decir distintas... y esta es la aportación más interesante de este disco, que es un encuentro de sensibilidades y que son canciones fáciles y sencillas de acompañar porque no me gustan las canciones que habitualmente se suelen hacer con textos de poetas; me gustan los temas que puede cantar cualquier persona, eso lo consiguió en su día Serrat y yo siempre persigo eso».

El disco reúne dos canciones dedicadas al poeta, la de Víctor Manuel y otra sobre un texto que dedicó Miguel Alcántara a Hernández, que lo canta Mayte Martín; también cinco poemas musicados por Ortega del poeta, que interpretan Miguel Ríos, Concha Buika, Soledad Giménez, Aliza Brahim y el propio Paco Ortega, ya que «lo tenía que cantar Sabina, pero no pudo por cuestión de fechas». A estos temas se añaden dos versiones nuevas de temas ya grabados, los de Mercé y Corbel, y dos reeditados con anterioridad, los que interpretan Serrat y Silvio Rodríguez.

«Yo creo que la obra de Miguel Hernández es maravillosa y, aunque solo sea a nivel de lectura te aporta y te emociona», destaca el director del proyecto. «Ahora podemos escuchar a Miguel con muchas voces y desde muchos registros, y cada uno de alguna manera lo que hace es poner su discurso al servicio de los textos del poeta, porque casi todos estos artistas tienen ya unos discursos muy reconocidos».

El canto que no cesa se presenta el próximo día 28 en Casa Patas de Madrid y después, en Jaén, tras unas jornadas de grabación intensas. «El descubrimiento de Miguel Hernández fue un choque brutal. No se podía escribir tan bien, tener tanto coraje en su vida personal, en su literatura...», asegura Víctor Manuel en el vídeo de presentación, mientras Miguel Ríos destaca que «este disco me ha servido para salir de las poesías más habituales del poeta que ya se han musicado».