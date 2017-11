Muere el rapero Lil Peep

El rapero Lil Peep, de 21 años, ha fallecido, al parecer a causa de una sobredosis de drogas. Peep, una de las voces emergentes del rap y el hip-hop mundial, había publicado en agosto su primer trabajo discográfico, Come Over When You're Sober, Pt. 1.



El joven, que describía a través de sus letras y sus perfiles en redes sociales sus problemas con las drogas, había nacido en Nueva York y estaba considerado uno de los últimos representantes del género.



Su amigo Mikey Cortez, colaborador también en el ámbito musical, confirmó la noticia en Instagram. Anteriormente, otro amigo del rapero indicó que Peep estaba hospitalizado por una sobredosis.





I´m completely heart broken and lost right now. I can´t even feel it´s not real. I love you and I´ll miss you always. One of the realest. ??. Please someone tell me this isn´t real. Una publicación compartida de Ralph Lauren Cholo ?? (@mikeycortez) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 9:34 PST