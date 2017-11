Arkano: «Mi mayor inspiración es mi madre»

Simpático, accesible, modesto, natural, bastante más delgado que hace un año, y siempre encantador, en persona y en su yo digital, porque en el rapero alicantino no hay pose, actitud sí, pero nada de dobleces ni personajes ficticios. Arkano demostró ayer en la redacción de INFORMACIÓN porqué es uno de los raperos más queridos por el público, español y latinoamericano: recibió más de 400 preguntas en el chat de Información.es desde Las Palmas, Tenerife, Madrid, Castellón, Barcelona, México, Argentina, Uruguay..., contestó 69 en apenas una hora -casi tan rápido como si rapeara-, y en un buen puñado le confesaron los fans la admiración y el cariño que le profesan. Cuando uno, dos, tres seguidores te dicen que te adoran, que les has cambiado la vida y que gracias a ti aman y perciben sin tópicos la escena hip hop, el alicantino responde con ese corazón con el que se ha ganado a su público, piruetas vocales aparte. «Ese tipo de cosas me emocionan sobremanera. Todavía me cuesta creerlo y cada vez que os leo o hablo con vosotros en los eventos me dais la energía necesaria para estar veinte vidas más haciendo esto», responde a una cuestión lanzada desde Argentina.

Cayeron preguntas sobre su reciente disco Bioluminiscencia, del que mañana firmará ejemplares en FNAC Alicante y no eludió ningun cuestión, ni siquiera las referidas a su identidad sexual y la homofobia en la escena musical, con autocrítica incluida. Reconoció que ha cambiado, que ya no es el Guille de hace dos años, que no le importa reconocer que podía estar equivocado («mi evolución personal fue ligada a mi evolución artística, no sabría decir exactamente cuándo y cómo fue, pero el hecho de haber experimentado ese progreso en mí mismo me ayuda a creer que puede suceder en cualquier persona... todavía me quedan muchísimas cosas por aprender»), y que tampoco es su papel corregir a los colegas: «Aquí ninguno vamos a jugar a ser policías de la moral, así que no seré yo quien ponga barreras al arte. Cada uno ejerce su responsabilidad como cree que es debido y si Invert quiere seguir utilizando insultos homófobos en una batalla es cosa suya. Yo tengo claro lo que defiendo».

Arkano reveló que su mayor inspiración es su madre, que no le haría ascos a escribir un tema de trap, que su principal rival a batir es Chuty, que le gusta el freestyler argentino Fianru y que algún rival le cae mal, que su gallo favorito es Skone, que Basureta de Kase.O es una canción perfecta para sobrellevar un mal día, que La Caída fue el tema que más le costó escribir por la historia personal que hay detrás, que lamenta que en las batallas no esté reglado el espinoso tema de las rimas preparadas y que no hay mejor sensación en el mundo que hacer feliz a la gente... El chat completo se puede leer en Informacion.es.

Guille se despidió deseando «mucho amor» y anunció que su siguiente concierto de Bioluminiscencia será en la sala Joy Eslava de Madrid el día 15 de noviembre y que el 100% de los beneficios serán donados a la ONG Avanza y la entrada estará permitida para todos los públicos.

¡Cómo no lo vamos a querer!