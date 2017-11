El Circo del Sol trae a Alicante "Totem"

El Circo del Sol llegará a Alicante el próximo 20 de julio con su nuevo espectáculo, "Totem". La compañía vuelve a la ciudad con su Gran Carpa Blanca, que no se instalaba desde el estreno de "Corteo" en 2011. La compañía estará en la ciudad por periodo limitado, del 20 de julio al 19 de agosto, y sin posibilidad de prórrogas ya que tiene que seguir con su gira. La compañía quiere agradecer al Ayuntamiento la posibilidad que le brinda de volver a una ciudad como Alicante que tan bien le ha acogido en anteriores ocasiones.

Escrito y dirigido por el afamado director canadiense Robert Lepage, "Totem", que ha recibido el prestigioso Drama Desk a la Experiencia Teatral Única, invita al público a un viaje fascinante y acrobático a los orígenes de la humanidad. Rico en colores e impactante visualmente, el espectáculo es la segunda colaboración de Lepage con la compañía, después de "KÀ", que se representa de forma permanente en Las Vegas desde 2004.

"Totem" abre su gira española en Madrid el próximo 10 de noviembre, y tras su paso por la capital, viajará hasta Sevilla, Barcelona y Málaga. Tras finalizar funciones en esta última, "Totem" estrenará en Alicante para después continuar con su gira por Europa.

Este espectáculo transporta a la audiencia a través de un viaje a la evolución humana, desde su original forma de anfibio hasta su deseo último de volar. Con grandes momentos acrobáticos que rememoran escenas de la historia de la evolución, "Totem" explora aquello que une a los seres humanos a otras especies, sus sueños y su potencial infinito.

Como "alucinante" ha definido este montaje The New York Times, mientras que el Daily Telegraph lo califica de "magia que te deja boquiabierto? y sin aliento". "Totem es enigmáticamente seductor y el espectáculo más entretenido de Cirque du Soleil en mucho tiempo", publicó The San Francisco Chronicle.

La preventa de entradas está disponible en exclusiva ya para los miembros del Cirque Club. Ser miembro de Cirque Club es gratis y ofrece acceso exclusivo a ofertas, venta anticipada de las mejores localidades y a información sobre las bambalinas de la compañía. Si quieres unirte visita: www.cirqueclub.com

Las entradas para el público general estarán a la venta a partir del 10 de noviembre www.cirquedusoleil.com/totem.



Sobre "Totem"

Con un elenco formado por 46 artistas, actores, músicos y cantantes, este espectáculo reúne una amplia selección de espectaculares proezas acrobáticas, altas dosis de comedia, giros teatrales que emocionan e impactantes efectos especiales.

"Totem" destaca por el uso de detalles escenográficos espectaculares y proyecciones que cambian en tiempo real al ritmo del movimiento de los artistas. Incluso se han integrado en el espectáculo las fotos tomadas por Guy Laliberté durante su Poetic Social Mission a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Más de 4,8 millones de personas han visto "Totem", desde su estreno mundial en Montreal 2010. Esta es la producción número 28 del Circo del Sol y el décimo cuarto espectáculo realizado bajo carpa.



Sobre el Circo del Sol

Hace treinta años, el Circo del Sol era un sueño. El sueño de una pequeña comunidad de artistas callejeros que hubiera hecho cualquier cosa por compartir su amor por los escenarios, el circo y el mundo. La familia creció y ahora está formada por miles de soñadores – creadores, artistas, técnicos y trabajadores en la sombra.

El sueño se ha convertido en un símbolo de orgullo para Quebec, una compañía internacional que ha creado 35 grandes espectáculos, 20 de los cuales están todavía representándose. Más de 150 millones de espectadores de más de 400 ciudades de los seis continentes han visto algún espectáculo de Circo del Sol desde su fundación en 1984. La compañía, que celebró su 30 aniversario en 2014, emplea actualmente a más de 4.000 trabajadores.