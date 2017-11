El League of Legends busca nuevo rey

El League of Legends es uno de los juegos de ordenador con mayor base de jugadores del planeta. Su popularidad es tal que a mediados de 2016 había superado la barrera de los 100 millones de jugadores activos mensuales. Y de entre toda esa descomunal cantidad de personas, diez coreanos se disputarán mañana sábado el honor de ser campeones mundiales. Los equipos de SKT Telecom T1 y Samsung Galaxy, ambos de Corea del Sur, competirán por el trono del LoL, acrónimo por el que se conoce al juego, en la final del campeonato mundial que se ha celebrado en China.

El Club INFORMACIÓN acercará la pasión por los videojuegos a los aficionados alicantinos, con un evento gratuito en el que se retransmitirán en directo las partidas y que estará animado por la presencia de Alejandro "FastDragon" Pérez Márquez y Alan "Econatorz" Hernández, dos jugadores alicantinos que compiten en la escena profesional española, y por la cosplayer NidalVi. Para asistir únicamente es necesario registrarse en la página web http://mas.diarioinformacion.com/EventoLoL, ya que el aforo máximo está limitado a 220 personas. El auditorio abrirá sus puertas a las 7:30 horas y pondrá a disposición de los asistentes un photocall de 12:30 a 14:30 horas. Además, se sortearán varias tarjetas de Riot Points (dinero del juego). A última hora del jueves, el número de inscritos superaba los 110.

FastDragon alabó el «gran trabajo» que Riot Games lleva a cabo para «ampliar su comunidad y, sobre todo, mantenerla», algo en lo que juegan un papel fundamental «estas Viewing Parties», eventos en los que los aficionados ven las partidas colectivamente en lugar de hacerlo cada uno desde su casa, «como si de un estadio de fútbol se tratase». En el éxito de estos encuentros «influye que jugadores españoles tengan el nivel suficiente como para estar compitiendo a nivel europeo o internacional», según FastDragon. El alicantino recordó que en la etapa en la que estuvo jugando en México se sintió «querido por la gente de allí y por la de España», y resaltó el apoyo que reciben los equipos nacionales cuando compiten a nivel europeo o mundial.

Los jugadores alicantinos, como la gran mayoría de los profesionales del LoL, han seguido con interés el desarrollo del campeonato mundial. Econatorz analiza el rol en el que es especialista, denominado «jungla», destacando que en ella «marcas la diferencia si estás donde debes estar», lo que, en su opinión, ha hecho que los equipos europeos como Fnatic o Misfits, habitualmente dominados por los conjuntos asiáticos, «hayan estado tan cerca de alcanzar la victoria» en sus encuentros durante los pasados cuartos de final. Europa «pudo sorprender con elecciones exóticas» y un alto nivel estratégico, y los equipos del viejo continente fueron derrotados por un escaso margen.

España tuvo un único jugador en el torneo, el canario Alfonso "Mithy" Aguirre. Su equipo, G2 (campeón europeo), no logró superar la fase de grupos. Econatorz no sorprendió por este resultado, ya que es un conjunto que tradicionalmente «va creciendo según se van disputando los partidos eliminatorios (al mejor de 5)», pero que no es brillante en los grupos, donde los juegos se disputan a partido único.

FastDragon comentó que «a nivel del jugador profesional ver los mundiales en una versión anterior a la actual no es tan óptimo a la hora de poder estudiar las partidas y aprender tanto de ellas, pero el espectáculo que se crea compensa de sobra», y destacó que el hecho de que una ciudad mucho más pequeña que Barcelona o Madrid «haga una Viewing Party es un gran avance para la comunidad del League of Legends».

Alicante lleva muchos años bien representada en los equipos de las ligas nacionales, desde la antigua División de Honor hasta la actual Superliga Orange. Algunos ejemplos son Mario "Motroco" Martínez, ahora en el puesto de entrenador del equipo Movistar Riders, FastDragon, actualmente en Team Heretics y que ha pasado por equipos como SalsaLoL o Giants Gaming, Econatorz, en estos momentos en Arctic Gaming y que ha formado parte de ASUS Rogue Army o eMonkeyz, o Ramón "Naruterador" Meseguer, entrenador asistente de Giants Gaming y exjugador de ASUS Rogue Army, Origen España o x6tence.