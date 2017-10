Rock abrasivo para la noche de Halloween

El norteamericano James Leg viene hoy a Alicante a presentar su tercer disco "Blood on the Keys" (2016). Álbum de diez nuevas canciones por parte de este este monstruo y genio del perturbado hijo de un predicador tejano, ex Black Diamond Heavies, The Immortal Lee County Killers y Cut In The Hill Gang. Leg debutó en solitario en el 2011 con con "Solitary Pleasure" (2011), al que le siguió "Below the Belt", publicado en 2015.

Todo aquel que se acerque a la sala Stereo a las 22 horas podrá disfrutar de un nuevo festín de blues, soul, gospel y rhythm & blues a través de su piano, batería y sobre todo de la voz endiablada del negro de setenta años que se ha metido en el cuerpo de este genial músico.

James Leg, el blanco con garganta y alma de negro, primitivo como el viejo en su nuevo disco "Blood on the Keys" se acompañó nuevamente del productor Jason Soda en este nuevo disco, en el que su órgano Hammond y su piano eléctrico Rhodes vuelven a ser los protagonistas en estas diez nuevas canciones abrasivas y trepidantes que rinden tributo desde los Stones, Sister Rosetta Tharpe, Jim Morrison o Tom Waits.

Y abriendo la velada estará Nestter Donuts, la nueva revelación en el mundo de los one man bands.