Sean Frutos: «Queremos disfrutar de la creación sosegada»

Antes, la banda murciana inaugura en el Teatro Principal de Alicante el ciclo Momentos | Alhambra en el escenario. Será mañana, a las 20 horas. Solo 140 personas. Y Second.

Second ha decido estar apartado de los escenarios al menos un año, tras recorrer durante casi dos la geografía española. ¿Por qué esa decisión?

Creo que después de doce años ininterrumpidos de giras y discos necesitábamos tomar un poco de aire, de perspectiva. Nos ha costado mucho esfuerzo llegar a este punto y ahora queremos seguir aprendiendo, experimentando, viajar sin tener una hoja de ruta, escuchar otras músicas, leer textos nuevos y antiguos, y disfrutar de la creación sosegada. Aunque no toquemos en directo, estaremos escribiendo, pero no iremos al estudio hasta pasado un tiempo.

Cerráis gira este mes, primero vais a Madrid y luego os despedís en Murcia, pero antes pasáis por Alicante para protagonizar un «experimento», algo muy especial sobre el escenario de un teatro. ¿Qué os parece esta experiencia?

Estamos en Madrid los días 19 y 20 de octubre, y el cierre definitivo lo hacemos en casa, con dos conciertos en Teatro Circo de Murcia, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, los días 4 y 5 de noviembre. Son todos conciertos que nos apetecen mucho, y por supuesto incluimos este concierto especial en Alicante. Nunca habíamos experimentado la sensación de tocar de espaldas al patio de butacas, y creo que va a resultar exquisito. Tocar en Alicante es, además, tocar en familia. Siempre nos hemos sentido muy queridos.

¿ Hasta qué punto es importante para un artista la cercanía con el público? Os subiréis al escenario con un público de poco más de un centenar de personas, os podrán preguntar, escuchar a un palmo de vosotros...

Para mí es muy importante mirar a la cara y a los ojos de las personas que nos están escuchando. Es cuando te das cuenta de si lo que has creado se está transmitiendo de la manera que querías. Para llegar a los festivales y grandes conciertos, antes hay que pasar por esta prueba de fuego, que es tener a tu público frente a ti. No hay mentira ni engaño en este tipo de encuentros. No hay filtros, ni fotos retocadas, es la esencia.

Además abrís este ciclo que parece que es único en España.

Eso de probar cosas nuevas nos encanta.

De todas formas parece que se han recuperado en general los conciertos en salas pequeñas. ¿Qué supone para vosotros ese formato frente a los grandes espacios?

Lo que comentaba, solo añadir que no tendríamos que dejar que desaparecieran los conciertos en salas pequeñas. A mí me gustaría que el público al que le gusta la música intentara descubrir grupos y música que no conociera en este tipo de conciertos. Vamos, que no solo vayan a lo que conocen. Antes, cuando no había tanta información en Internet, la forma de descubrir bandas era esta. Te arriesgabas y si ganabas era doblemente satisfactorio.

Vuestro disco de despedida es Viaje iniciático . ¿Hacia dónde os lleva ese viaje?

Hacia lo desconocido, que es más interesante. En realidad no tenemos un punto de llegada, disfrutamos el camino.

Este paréntesis de un año que vais a abrir este mes, ¿devolverá a una banda renovada, distinta o será un tiempo para poder mirar hacia atrás y afrontar el futuro con más fuerza?

Mirar hacia atrás nunca es malo, sobre todo para darse cuenta de lo que ha costado todo. Solo podemos decir que intentaremos aportar algo diferente, pero no perderemos lo que hemos adquirido durante todos estos años.

¿Y qué es lo que ha adquirido Second en este recorrido?

Muchas cosas, pero viajar y conocer gente te hace ver que al final todos nos parecemos más de lo que pensamos. Hay más puntos de conexión que diferencias. Hay muchos anhelos compartidos, más energía positiva que negativa, más gente buena que mala, pero claro, los heroicos actos cotidianos no son noticia... Me estoy enrollando, mejor nos vemos el domingo en el concierto... ¡Hasta pronto Alicante!