Seth: «De joven era buen tipo pero un poco tonto»

? Dos décadas después de escribir y dibujar el cómic autobiográfico La vida es buena si no te rindes, el historietista canadiense Gregory Gallant, más conocido como Seth, reconoce, con motivo de su reedición en España, que esa versión más joven de él mismo era «un buen tipo, pero un poco tonto».

Considerada como obra cumbre en su vida y uno de los cien mejores cómics del siglo XX (apareció por primera vez de modo serializado entre 1993 y 1996) esta nueva edición de Salamandra Graphic devuelve a un Seth joven (Ontario, 1962), pero con la misma manera de entender y vestir su día a día con trajes y sombreros de los años 50, porque el pasado es para él también su presente, aunque con matices. «Escribí este libro hace muchos años, por lo que me resulta juzgarlo correctamente. Cuando lo miro veo que está escrito por una versión más joven de mí mismo. También fue escrito antes de que Internet estuviera tan profundamente conectado con la vida de todos, pero hay una seriedad en el libro que probablemente atrae a un lector más joven: la sensación de intentar descubrir quien eres». ¿Y cómo cree que es la vida si te rindes? «Hay muchas cosas en la vida que debemos debilitar, en su mayoría son cuestiones egoístas. Gran parte de lo que hace que la vida funcione es hacer que otros se sientan cómodos. El verdadero significado de ese viejo dicho es que aunque la vida no sea fácil uno no puede renunciar. Clichés, por supuesto, pero los clichés son a menudo verdad».