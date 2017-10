Modesto Lomba: «El cambio climático nos lleva a crear colecciones cada vez más ambiguas»

Tiene ante sí una larga cola en la que espera con paciencia, y también con satisfacción, para entrar en el Museo Yves Saint Laurent de París justo el día de su inauguración. Más tarde, ha programado una visita al Museo de Artes Decorativas de esa misma ciudad para ver la exposición sobre Dior. Modesto Lomba, que hoy estará en Alicante para participar en la jornada de apertura de la Alicante Fashion Week (11.30h, Aula de Cultura), deja ver a través del teléfono que Francia quiere y reconoce a los creadores.

«En nuestro país valoramos my poco a nuestros artistas, no tenemos esa costumbre», asegura este diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, que a mediados de los 80 puso en marcha Devota&Lomba -junto al arquitecto José Luis Devota-, marca de la que vuelve a ser cabeza visible después de ser arrastrado, «como nos ha pasado a todos menos a cuatro», por la crisis. «Somos un país que no valora los fracasos, entre comillas, y yo he aprendido mucho, me ha dado conocimiento e información para replantearme nuevas fórmulas de negocio». Por ejemplo, una segunda línea de moda a precios más asequibles, pero «con un concepto totalmente actualizado, con una visión más realista del momento que estamos viviendo para cubrir las necesidades del consumidor final».

Lomba huye, eso sí, del concepto «democratizar la moda». «Eso lo vamos a dejar para las grandes cadenas, pero yo sí que hablaría de democratización del diseño, eso sí. La moda tiene unas connotaciones que confundimos con el diseño y no tiene nada que ver». En su opinión, «la moda en los 80 se basaba en el trabajo de los creadores, ahora el concepto moda lo produce la gran industria. Cuando me dicen qué se va a llevar la próxima temporada digo que no tengo ni idea, que se lo pregunten a Amancio Ortega».

Es lo que el diseñador define como «el concepto Ikea de la moda», liderado por las grandes cadenas. «Primero fue la alta costura que lideraron los franceses, luego el prêt-à-porter que desarrollaron los italianos y después el fast fashion que es la democratización de la moda con los grandes grupos». Y este último concepto lo representa España. «Ahora España dicta la moda, sobre todo una marca que todos sabemos».

De todas formas, para Modesto Lomba es la sociedad la que cambia el concepto de moda. «En realidad los creadores de moda somos meros receptores de las necesidades de una sociedad y vamos dando herramientas, a las mujeres principalmente, para cubrir esas necesidades estéticas y sociales».

Y en ese proceso de evolución entran en juego muchos factores. Uno de ellos, «que nos afecta a todos», es el cambio climático. «No tenemos ni el frío ni la lluvia que teníamos antes, tampoco nos relacionamos igual y hay más libertad para no ir todos a la moda». Aunque no sea un factor muy contemplado, asegura que «el cambio climático nos lleva a crear desde hace años colecciones cada vez más ambiguas: prendas sin mangas en invierno, menos abrigos... Cada vez vemos en más colecciones la falta de esta diferencia tan brutal que había antes entre verano e invierno».

En los 90 su marca ya lanzó los primeros perfumes y esta misma semana presentó el último, Hipnótica. De ahí, zapatos -que fabrican en Elche y Elda-, complementos, cosméticos... «Las grandes pasarelas son la imagen para vender segundas líneas de diseño, otros productos, para crear interés por la marca». De ahí que esa segunda línea de diseño «la defendemos como algo más sostenible que la moda, el diseño es más conceptual, no se trata de llevar un color o una línea. Para mí el mayor orgullo es encontrar a clientas que me compraron un traje hace 30 años y lo siguen utilizando».

No oculta su preocupación por lo que ocurre en Cataluña, donde hay muchos diseñadores que desarrollan su trabajo. «En la Asociación de Creadores de Moda representamos a muchos profesionales que trabajan allí . Es un problema político que en este momento ya afecta a la economía de nuestro país, justo cuando nuestras empresas, que generan muchos puestos de trabajo, veían una recuperación económica». Aún así, de lo que está seguro es de que la moda es marca España «y moriré convencido de ello».