Cobeaga: «Reducir a un etarra a un chiste es una victoria»

El director y guionista Borja Cobeaga, que ayer presentó en el Festival de Cine de San Sebastián su película Fe de etarras señaló que, en su opinión, «reducir a un terrorista al chiste es una victoria de la sociedad».

«Tiene que escocer», afirmó Cobeaga, que compareció junto al equipo completo de la película en una multitudinaria rueda de prensa, horas antes de que la cinta se proyectara en el Velódromo de San Sebastián; paso único por salas, ya que la película se estrenará el doce de octubre a través de 12 plataforma de internet Netflix.

«La película transcurre en una ciudad llena de banderas de España, y cuenta la vida de un comando en un momento en el que se vive uno de los mayores ataques de españolidad del último siglo, que fue el mundial de Sudáfrica y la victoria de España, curiosamente igual que ahora», dijo Cobeaga. Es la historia de un fracaso, asegura, y «de las cosas que pasan cuando te tomas demasiado en serio tu bandera».

El director considera que España ha ido «para atrás» en muchas cosas, pero «en otras, hemos ido muy para adelante, y la mejor, que ETA ya no mata; en lo importante, avanzamos». «Hoy las redes permiten dogmatizar mucho y ser muy sectario, todos los días hay una capacidad descomunal para rasgarse las vestiduras con algo, hasta por el cartel de una película. Creo que Fe de etarras habla de nacionalismos, del vasco y del español, e incluye una crítica al fanatismo, que es puro atrincheramiento», considera Cobeaga.

Respecto a si invitaría al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a ver la película, Cobeaga consideró que «seguro que esta noche, y todo el fin de semana, tiene otras cosas que hacer». En ese sentido, aseguró que han hecho la película» cuando han podido», y no «para que coincida con el 1 de octubre». «Es verdad que iconográficamente las coincidencias, que no eran intencionadas, cuadran mucho con la actualidad», añadió Cobeaga a lo que Diego San José, coguionista y compañero habitual, precisa que «el mundial y hoy comparten el 'a por ellos' y el 'soy español, español', curiosamente, lo mismo que ahora le cantan a la Guardia Civil para despedirles en su aventura catalana».

Los humoristas, bregados en el humor político desde 2003 cuando estrenaron en la televisión vasca Vaya semanita, y autores de Ocho apellidos vascos, aseguran que habría que hacer una comedia sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. «Para mi lo difícil es no hacerla -añade Cobeaga-; en un contexto en el que la Guardia Civil duerme en un ferry decorado con un piolín me costaría contarlo de otra manera que no fuera una comedia. La realidad te supera», afirma. Para San José, esa comedia «debería hacerla un guionista catalán. No podemos hacer Borja y yo todos los nacionalismos en cine», señaló entre risas.