Margo Glantz y Zurita, platos fuertes del Centro Mario Benedetti de la UA

Margo Glantz tiene 87 años y cuenta en Twitter desde 2011, donde el pasado 19 de septiembre escribió sobre el terremoto de México: «Buenos días, nos estamos desmoronando». Viajera impenitente, esta escritora y ensayista mexicana, académica de la lengua de su país y considerada una de las intelectuales más influyentes de México y de América Latina, cruzará el Atlántico para ser investida doctora honoris causa por la Universidad de Alicante el próximo 8 de noviembre. Ella y el poeta chileno Raúl Zurita serán los platos fuertes de la nueva temporada de actividades del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMab) de la Universidad de Alicante, presentada ayer por su directora, Eva Valero.

Los dos días previos a la investidura, el 6 y 7 de noviembre, Margo Glantz será el centro de atención del coloquio internacional programado por el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, que reunirá a los principales investigadores de Europa y América para analizar su obra con ella bajo el título de Margo Glantz: narradora heterodoxa, ensayista disidente.

Las directoras de este coloquio, la catedrática de Literatura hispanoamericana Carmen Alemany y la profesora Beatriz Aracil, no dudan en afirmar que Glantz es una «humanista y una intelectual excepcional», preocupada siempre por la mujer, que ha vivido las grandes revoluciones latinoamericanas y europeas «y que sabe cómo leer aquello que vendrá».

«Continuamente rompe el canon en la literatura y aprovecha su faceta de ensayista como narradora, para ella los géneros literarios no existen, los mezcla, y es muy fragmentaria, algo que está muy vigente hoy. No es una escritora popular sino más bien de culto, y la manera de orientar sus textos no es fácil», apuntó Alemany, a lo que Aracil añadió que la autora e investigadora «reflexiona desde los años 70 sobre el propio lenguaje» y es especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos estudios proporcionaron otra luz a las visiones machistas de su obra.

Por otra parte, el ya investido honoris causa por la UA en 2015, Raúl Zurita, Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso 2017, ofrecerá una conferencia en la Sede de la UA de Petrer titulada Poesía y Holocausto el 16 de noviembre y el 17, un recital poético en la Sede de Torrevieja.

Contar con Zurita de nuevo es, a juicio de Valero, «un lujo», ya que el Premio Nacional de Literatura de Chile presidirá el IV Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, que se celebrará del 15 al 18 de noviembre en Orihuela, Alicante y Elche.

El CeMab participa en la organización tanto de este como del IV Congreso Internacional sobre Azorín, que se celebrará antes, del 25 al 27 de octubre, en diversas sedes de la provincia.

La docena de actividades presentadas ayer hasta diciembre arrancan el próximo 3 de octubre con la conferencia de Marcela Albornoz, de la Universidad de Talca, Chile, que presentará las publicaciones de literatura contemporánea de esta universidad y del Premio José Donoso.

A Albornoz le seguirá el 5 y 6 de octubre Jorge Fornet, ensayista cubano y director del centro de investigaciones literarias de la Casa de las Américas en La Habana, quien ofrecerá una conferencia sobre la narrativa latinoamericana actual, y otra sobre las crónicas habaneras de Cortázar.

También Manuel Aznar, especialista en el exilio tras la Guerra Civil y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, apuntará el 28 de noviembre las claves de la significación histórica del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia en julio de 1937, mientras que del 30 de noviembre al 1 de diciembre se celebrará un Seminario Hispano-Argentino sobre globalización y colonialidad en las letras.